Ghé Hồ Tây để “chạm” vào không gian văn hóa di sản hoàn toàn mới của Thủ đô

VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.
VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.
VOV.VN - Chiều 14/6, tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội), đã diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa Cổ âm nhã hội. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận và khám phá nghệ thuật ca trù thông qua tương tác với các nghệ sĩ và những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
VOV.VN - Chiều 14/6, tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội), đã diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa Cổ âm nhã hội. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận và khám phá nghệ thuật ca trù thông qua tương tác với các nghệ sĩ và những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn.
VOV.VN - Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Giao thoa đất trời” do các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z sáng tạo và lan tỏa đã trở thành cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ của thế hệ trẻ trên nền nghệ thuật truyền thống.
VOV.VN - Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Giao thoa đất trời” do các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z sáng tạo và lan tỏa đã trở thành cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ của thế hệ trẻ trên nền nghệ thuật truyền thống.
VOV.VN - Không còn nằm yên trong không gian trưng bày, tranh Đông Hồ đang dần được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và tương tác trực tiếp.
VOV.VN - Không còn nằm yên trong không gian trưng bày, tranh Đông Hồ đang dần được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và tương tác trực tiếp.
VOV.VN - Cầu ngói chùa Lương còn có tên gọi khác là cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, Ninh Bình) là một cây cầu cổ được xây dựng năm 1511 cuối thời Hậu Lê. Cây cầu mang trên mình vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1990.
VOV.VN - Cầu ngói chùa Lương còn có tên gọi khác là cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, Ninh Bình) là một cây cầu cổ được xây dựng năm 1511 cuối thời Hậu Lê. Cây cầu mang trên mình vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1990.