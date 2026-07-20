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Ghé Hồ Tây để “chạm” vào không gian văn hóa di sản hoàn toàn mới của Thủ đô

Thứ Hai, 06:00, 20/07/2026

VOV.VN - Thời gian gần đây, bên Hồ Tây có một điểm đến cuối tuần đang trở thành điểm hẹn mới thu hút đông đảo người dân và du khách tới khám phá, trải nghiệm nghệ thuật truyền thồng, di sản văn hóa phi vật thể đất Thăng Long, Cadao Collective.

CTV P.Sy - Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV hồ tây sen Hồ Tây Phường rối Tây Hồ di sản ven hồ tây xẩm ca trù rối nước rối bóng không gian du lịch ven Hồ Tây di sản văn hóa phi vật thể đất Thăng Long
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Trang:
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 1
Ghé Cadao Collective bên Hồ Tây, du khách sẽ được đắm mình trong những chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như rối, hát xẩm, ca trù, đồng thời trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân để hiểu thêm những câu chuyện về di sản văn hóa đất Thăng Long.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 2
Với chủ đề “Hà Nội theo chiều thẳng đứng”, không gian Cadao Collective được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa Thăng Long qua ba lớp trải nghiệm “Làng - Phố - Nhà”, tái hiện những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 3
“Hà Nội theo chiều thẳng đứng” hướng đến mô hình phong vị mới của di sản, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của di sản.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 4
Mở đầu hành trình là “Rối show” với những tích trò dân gian quen thuộc như rối bóng, rối nước, được tái hiện sinh động trên sân khấu thủy đình.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 5
Chương trình gắn với hoạt động của Phường rối Tây Hồ, phường rối thứ 6 mới được thành lập của khu vực nội đô Hà Nội, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa bên Hồ Tây.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 6
Các tiết mục rối nước được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc dân gian truyền thống và những sáng tác mới, mang đến cách tiếp cận gần gũi, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của nghệ thuật rối nước truyền thống.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 7
Thủy đình diễn xướng được thiết kế và thi công hoàn toàn thủ công, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với ngôn ngữ thiết kế tối giản đương đại.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 8
Tiết mục rối bóng cùng phần âm nhạc được sáng tác riêng kết hợp cùng không gian truyền thống. Sự giao thoa này tạo nên một sân khấu vừa đậm dấu ấn di sản, vừa mang hơi thở sáng tạo, góp phần nâng cao trải nghiệm của khán giả.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 9
Tiếp nối chương trình là “Xẩm show”, nơi khán giả và du khách được thưởng thức những làn điệu xẩm đặc sắc, giàu giá trị nghệ thuật và chiều sâu văn hóa.
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Không gian hát xẩm giới thiệu tới công chúng những làn điệu gắn bó với đời sống phố cổ Hà Nội qua phần trình diễn của NSND Xuân Hoạch, nghệ nhân Tạ Hạnh, nghệ sĩ Trần Koóng.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 11
Những câu hát mộc mạc, giàu cảm xúc đưa người xem trở về với không gian diễn xướng dân gian đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế kỷ.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 12
NSND Xuân Hoạch, người được tổ chức World Masters công nhận là nghệ nhân thế giới, vẫn bền bỉ gắn bó với xẩm, ca trù bằng một thái độ lặng lẽ nhưng kiên định.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 13
Những tiết mục xẩm vui nhộn đem đến cho khán giả một trải nghiệm thú vị về loại hình nghệ thuật truyền thống này, đặc biệt là giới trẻ.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 14
Điểm nhấn là phần giao lưu trực tiếp giữa khán giả và các nghệ nhân, nơi khán giả không chỉ được lắng nghe những câu chuyện về hành trình gìn giữ di sản…
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 15
…mà còn có cơ hội tận tay trải nghiệm để hiểu hơn về giá trị của từng thanh âm đã đồng hành cùng đời sống văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 16
Tiếp trong hành trình khám phá không gian nghệ thuật truyền thống mới mẻ bên Hồ Tây là không gian Ca trù Kinh kỳ. Giáo phường Ca trù Thái Hà với truyền thống gìn giữ loại hình nghệ thuật này sẽ có những buổi biểu diễn thường xuyên.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 17
Trong không nghệ thuật ca trù, các tiết mục được trình diễn theo lối hát chơi hào hoa, nhưng vẫn giữ nét hàn lâm, qua sự thể hiện các nghệ nhân gạo cội như: ca nương, NSND Thanh Hoài; kép đàn, NNƯT Nguyễn Văn Khuê; nghệ nhân trống chầu Nguyễn Quyết Thắng…
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 18
Với mô hình kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm văn hóa và sáng tạo đương đại, toàn bộ chương trình hướng tới xây dựng một điểm đến du lịch văn hóa mới bên Hồ Tây.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 19
Không gian được kỳ vọng trở thành nơi kết nối cộng đồng, tạo điều kiện để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo cách gần gũi, sinh động hơn, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.
ghe ho tay de cham vao khong gian van hoa di san hoan toan moi cua thu do hinh anh 20
Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, chương trình còn giới thiệu không gian ẩm thực. Sự kết nối giữa nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực góp phần mang đến cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn về bản sắc Việt trong không gian sáng tạo mới bên Hồ Tây.

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