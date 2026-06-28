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Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản

Chủ Nhật, 23:27, 28/06/2026

VOV.VN - Hồ Văn, không gian văn hóa thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa độc đáo dành cho du khách, nơi kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Hồ Văn Văn Miếu Quốc Tử Giám Văn Miếu Hồ Văn Quốc Tử Giám Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội Du lịch Văn Miếu Trải nghiệm văn hóa tại Hồ Văn Không gian văn hóa Hồ Văn
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Trang:
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 1
Với chủ đề “Dạo quanh Hồ Văn - Sống cùng Di sản”, từ tháng 7/2016, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức giới thiệu các sản phẩm du lịch, giáo dục mới tại Hồ Văn.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 2
Khác với khu nội tự thâm nghiêm, Hồ Văn sở hữu lợi thế không gian mở, cảnh quan đẹp và giàu bản sắc.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 3
Nơi đây định vị không chỉ là điểm tham quan thuần túy mà là một trung tâm trải nghiệm tương tác, nơi du khách có thể xem, chạm vào, làm và cảm nhận văn hóa bằng mọi giác quan thông qua hơn 30 gian hàng đặc sắc.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 4
Không gian làng nghề & di sản quy tụ các nghệ nhân tiêu biểu từ tranh Đông Hồ, gốm Bát Tràng, lụa tơ tằm làng Mẹo (Thái Bình), mây tre đan Phú Vinh, nón làng Chuông, thêu truyền thống Ninh Bình, cho đến thư pháp Việt và rối truyền thống Tế Tiêu...
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 5
Hành trình Ẩm thực vùng miền là nơi hội tụ hương vị ẩm thực đặc trưng, với nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng như: cốm Hà Nội, bún ốc, bún chả, bánh cuốn Nam Định, trà sen Bách Diệp Tây Hồ, cà phê Tây Nguyên hay trà Shan tuyết cổ thụ…
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 6
Không gian sáng tạo & triển lãm là địa điểm lý tưởng từng được Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, trường học và các tập đoàn lớn lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa, mỹ thuật quy mô.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 7
Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Điều đặc biệt của Hồ Văn không nằm ở từng gian hàng riêng lẻ, mà nằm ở khả năng kết nối những giá trị truyền thống thành một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh với hệ sinh thái 4 nhóm sản phẩm trọng tâm.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 8
Trải nghiệm tương tác làng nghề; Giáo dục di sản; Sự kiện cộng đồng & Tour cuối tuần; Giải pháp MICE & Team building cho doanh nghiệp; Thiết kế các ngày hội gia đình, gala, hoạt động tri ân mang đậm bản sắc văn hóa Việt.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 9
Anh Dương Xuân Tráng, Mai Việt tour nhận xét: Những trải nghiệm thực sự rất mới mẻ, cuốn hút và đa dạng. Từ trải nghiệm ẩm thực đến làng nghề, từ trải nghiệm văn hóa dân gian đến nghệ thuật đương đại.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 10
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, du lịch Tầm Nhìn Việt nhận định: "Văn Miếu là điển đến không thể thiếu trong các chương trình city tour của Hà Nội..."
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 11
"Với không gian Hồ Văn mới, du khách không cần phải đi đâu để tìm kiếm những nét văn hóa Việt Nam nhất, đặc trưng nhất, mà chỉ cần đến Hồ Văn là sẽ được trải nghiệm những nét đẹp của văn hóa Việt. Văn hóa Việt cũng sẽ được lan tỏa đến toàn thế giới", bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 12
Với sự đầu tư bài bản và tư duy sáng tạo, Hồ Văn kỳ vọng sẽ trở thành một “gạch nối” vững chắc giữa quá khứ và hiện tại, mang đến một luồng gió mới cho bản đồ du lịch thủ đô.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 13
Điều đặc biệt là, mỗi thứ Bảy hằng tuần, tại Hồ Văn sẽ tổ chức các buổi workshop và trải nghiệm văn hóa theo chủ đề.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 14
Điều đặc biệt là, mỗi thứ Bảy hằng tuần, tại Hồ Văn sẽ tổ chức các buổi workshop và trải nghiệm văn hóa theo chủ đề.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 15
Chủ nhật cuối cùng của tháng sẽ có sự kiện điểm nhấn (Festival thu nhỏ) quy tụ dàn nghệ nhân giao lưu và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 16
Hồ Văn thực sự trở thành không gian đa trải nghiệm đặc sắc không chỉ đối với du khách khi đến với Thủ đô mà còn là điểm đến hấp dẫn cho chính người Hà Nội bởi những không gian sáng tạo hấp dẫn cho nhiều lứa tuổi. 
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 17
Từ những trải nghiệm ẩm thực đến nghệ thuật thư pháp, từ khám phá nghệ thuật dân gian đến sáng tạo đương đại.
ho van toa do moi voi nhieu trai nghiem van hoa song dong giua long di san hinh anh 18
Theo anh Dương Xuân Tráng, Hồ Văn thực sự là một trong những điểm đáng đến nhất trong thời gian tới ở thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm điểm nhấn, hay nói đúng hơn là một điểm hút khách ngay từ cổng vào Hồ Văn để kéo khách sau khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhất định phải ghé qua Hồ Văn.

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