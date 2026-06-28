Hồ Văn: Tọa độ mới với nhiều trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO, chuỗi triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại Trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier, góp phần quảng bá truyền thống hiếu học Việt Nam ra thế giới.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO, chuỗi triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại Trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier, góp phần quảng bá truyền thống hiếu học Việt Nam ra thế giới.
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.
VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
VOV.VN - Lễ hội Thái Miếu nhà Trần tại đất tổ An Sinh (Quảng Ninh) lần đầu tiên được tổ chức với vị thế mới, là di tích thành phần trong Quần thể Di sản văn hoá thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
VOV.VN - Lễ hội Thái Miếu nhà Trần tại đất tổ An Sinh (Quảng Ninh) lần đầu tiên được tổ chức với vị thế mới, là di tích thành phần trong Quần thể Di sản văn hoá thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.