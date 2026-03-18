Gia Lai phát triển du lịch từ cảng cá Nhơn Lý

Thứ Tư, 17:36, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch phát triển cảng cá Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông theo hướng kết hợp khai thác du lịch.

Theo đánh giá của tỉnh Gia Lai, khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông có nhiều tiềm năng du lịch biển vì sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý, lăng ông Nam Hải cùng những yếu tố đặc trưng về cảnh quan, cộng đồng.

Để triển khai hiệu quả mô hình cảng cá kết hợp du lịch, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển chung. Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đề xuất điều chỉnh quy hoạch, đồng thời phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch tại Nhơn Lý, Nhơn Hải theo hướng khai thác giá trị văn hóa làng chài và lễ hội ngư dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy hoạch hệ thống cảng cá, nghiên cứu mô hình cảng cá kết hợp du lịch trong dài hạn, đề xuất phương án quản lý, khai thác phù hợp. Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng, đảm bảo đồng bộ hạ tầng.

Vẻ đẹp nguyên sơ của làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Về phía địa phương, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, đơn vị được giao xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng cá, làng nghề truyền thống; đồng thời rà soát hiện trạng hoạt động tại cảng cá, đề xuất phương án tổ chức, quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Đây là một chủ trương lớn mà tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo. Hiện nay khu vực Nhơn Lý lượng khách tới tham quan, trải nghiệm khá đông. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh, phát triển cảng cá Nhơn Lý thành điểm đến mới trên địa bàn” - ông Quang khẳng định.

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
