Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

Thứ Ba, 17:16, 17/03/2026
VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, lễ khai mạc bắt đầu từ 20h10 và được truyền hình trực tiếp, kết nối với các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước. Điểm nhấn của chương trình là sân khấu thực cảnh hoành tráng, được dàn dựng công phu qua 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng biển duyên hải.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác hiện đại, chương trình khắc họa đậm nét bức tranh văn hóa – lịch sử đặc sắc của vùng đất. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng linh khí núi rừng, hào khí Tây Sơn được tái hiện sống động, tôn vinh truyền thống anh hùng của miền “đất võ”.

Dàn sao “Say Hi” hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm nhạc cực kỳ đặc biệt cho khán trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Sự giao thoa giữa đại ngàn và biển xanh được thể hiện giàu chất thơ, gợi nhớ về quê hương của những thi sĩ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Hình ảnh đại dương với sứa biển, san hô, cá ông… được tái hiện sinh động, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Không chỉ là sự kết nối địa lý, “Đại ngàn chạm biển xanh” còn là biểu tượng cho sự gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại, mở ra khát vọng phát triển và hội nhập.

Logo Năm Du lịch quốc gia tại tỉnh Gia Lai

 

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chương trình không chỉ là lễ khai mạc đơn thuần mà còn là sự kiện kết nối âm nhạc – du lịch – văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai và khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Đặc biệt, màn pháo hoa nghệ thuật trong đêm khai mạc cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại một đêm hội giàu cảm xúc.

Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”

VOV.VN - Chiều 5/3, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quốc tế công bố năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
VOV.VN - Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 30/3 tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Điểm nhấn là lễ khai mạc được tổ chức tại phường Quy Nhơn tối 28/3.

