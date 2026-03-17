Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

Theo UBND tỉnh Gia Lai, lễ khai mạc bắt đầu từ 20h10 và được truyền hình trực tiếp, kết nối với các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước. Điểm nhấn của chương trình là sân khấu thực cảnh hoành tráng, được dàn dựng công phu qua 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng biển duyên hải.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác hiện đại, chương trình khắc họa đậm nét bức tranh văn hóa – lịch sử đặc sắc của vùng đất. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng linh khí núi rừng, hào khí Tây Sơn được tái hiện sống động, tôn vinh truyền thống anh hùng của miền “đất võ”.

Dàn sao “Say Hi” hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm nhạc cực kỳ đặc biệt cho khán trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

Sự giao thoa giữa đại ngàn và biển xanh được thể hiện giàu chất thơ, gợi nhớ về quê hương của những thi sĩ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Hình ảnh đại dương với sứa biển, san hô, cá ông… được tái hiện sinh động, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Không chỉ là sự kết nối địa lý, “Đại ngàn chạm biển xanh” còn là biểu tượng cho sự gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại, mở ra khát vọng phát triển và hội nhập.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chương trình không chỉ là lễ khai mạc đơn thuần mà còn là sự kiện kết nối âm nhạc – du lịch – văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai và khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Đặc biệt, màn pháo hoa nghệ thuật trong đêm khai mạc cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại một đêm hội giàu cảm xúc.