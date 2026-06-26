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Gia Lai sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Eo Gió vào tối 11/7

Thứ Sáu, 14:24, 26/06/2026
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VOV.VN - Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh", kết hợp trình diễn pháo hoa nổ tầm cao phục vụ người dân và du khách.

Đây là chương trình xã hội hoá, với sân khấu ngoài trời được bố trí bên bờ biển Eo Gió. Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa nổ tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Eo Gió.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, giải trí được tổ chức trong mùa du lịch hè, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch phố biển Quy Nhơn và thu hút du khách đến với địa phương.

gia lai se ban phao hoa tam cao tai eo gio vao toi 11 7 hinh anh 1
Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) là một trong những điểm đến nổi tiếng của du lịch biển miền Trung, thu hút du khách bởi cảnh quan biển xanh, ghềnh đá và cung đường ven núi.

Eo Gió là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của khu vực Nhơn Lý, thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên với các vách đá ven biển, cung đường đi bộ và không gian ngắm bình minh, hoàng hôn.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, chương trình diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ người dân và du khách trong mùa hè năm nay.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên, Thanh Thắng/VOV Miền Trung
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