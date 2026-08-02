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Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long giữ Nhãn Thế giới năm thứ hai

Chủ Nhật, 18:41, 02/08/2026
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VOV.VN - Năm thứ hai liên tiếp giữ Nhãn Thế giới của Liên đoàn Điền kinh Thế giới, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 đặt mục tiêu thu hút 18.000 vận động viên tham gia - cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 2/8, Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) công bố kế hoạch mùa giải 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 22/11/2026, ngày thi đấu chính thức là Chủ nhật 22/11.

Đến nay, đây là giải chạy duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race). Mùa giải năm 2025, vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo về đích cự ly 42km với thành tích 2:13:57, phá kỷ lục giải và đưa Halong Bay Heritage Marathon trở thành “The Fastest Race in the Region” - đường chạy nhanh nhất khu vực. 

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Giải chạy hiện là giải duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race)

Mùa giải năm 2026 dự kiến quy tụ 18.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: full marathon 42km; half marathon 21km; 10km và 5km. Điểm xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long). Đường chạy đóng cả hai chiều, từng được tạp chí Runner's World UK xếp vào Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh. Để giữ chuẩn Nhãn Thế giới, Ban Tổ chức nâng cấp hệ thống y tế cứu hộ đa tầng, an toàn đường đua và kiểm tra doping. 

giai marathon quoc te di san ha long giu nhan the gioi nam thu hai hinh anh 2
Năm 2026 là năm thứ 11 giải chạy tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Quảng Ninh đang phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế du lịch, kinh tế sự kiện và kinh tế ban đêm, hướng tới hình thành lịch sự kiện bốn mùa nhằm khắc phục tính mùa vụ của du lịch. Yêu cầu đặt ra với Ban Tổ chức là chuyển từ tư duy tổ chức một sự kiện sang tư duy xây dựng một thương hiệu sự kiện, đưa giải trở thành giải chạy có sức ảnh hưởng trong khu vực châu Á.

Dự lễ công bố, ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) đánh giá: "Giải marathon di sản Hạ Long là một sự kiện rất là đáng chú ý đối với các runner Hàn Quốc cũng như cả các nhà đầu tư Hàn Quốc. Giải đáp ứng cả 3 yêu cầu về thể thao, văn hoá và du lịch. Chúng tôi sẽ quảng bá phổ biến rộng rãi. Đây là cơ hội rất tốt để mở rộng khách du lịch Hàn Quốc vào Hạ Long và Việt Nam".

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Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long là một trong những sự kiện thể thao ấn tượng cuối năm của Quảng Ninh, dự kiến sẽ có 5.000-6.000 VĐV quốc tế tham dự
Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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