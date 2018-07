Gợi ý những địa điểm cầu hôn khiến nàng “gật đầu cái rụp“

Paris, Pháp. Vẫn phải kể ra đây điều mà ai cũng biết này bởi còn ở đâu mà sự lãng mạn và tình yêu "đậm đặc" hơn ở thành phố này. Bữa tối với nến và rượu vang, khiến nàng bất ngờ trong phút đi dạo bên sông Seine hay quỳ xuống trước tháp Eiffel... Santorini, Hy Lạp. Trong giây phút hoàng hôn đẹp ngạt thở và những tia nắng cuối ngày dần qua những nếp tường trắng tinh, một lời cầu hôn chân thành giản dị cũng khiến con tim nàng reo vui hạnh phúc. Venice, Italy. Đi thuyền trên kênh đào trong lúc nàng còn mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì khi quay lại, chiếc nhẫn đã xuất hiện ngay trước mắt. Cùng với sự phối hợp ăn ý từ cử chỉ và giọng hát của người lái thuyền, nàng hẳn không thể chối từ. New York (Mỹ). Những khách sạn ở thành phố không ngủ này chắc chắn có nhiều kế hoạch tỏ tình lãng mạn nhất cho các cặp đôi. Đảo Jeju (Hàn Quốc) là hòn đảo tình yêu nổi tiếng cũng như địa điểm trăng mật của nhiều ngôi sao xứ Hàn, Jeju bốn mùa trong năm đều không thiếu những cảnh đẹp làm nền cho màn cầu hôn điểm 10. Công viên Hitachi Seaside, Nhật Bản. Những triền hoa trải dài bất tận, phong phú sắc màu của công viên nổi tiếng này là khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời để khởi đầu một nấc thang tình cảm mới của hai người. Phố cổ Thập Phần, Đài Loan. Sau giây phút tỏ tình lãng mạn, hai người có thể cùng nhau gửi lời nguyện ước theo đèn trời tại con phố này. Về vùng biển vắng. Không cần đi xa, những bãi biển tuyệt đẹp và resort với không gian riêng tư ngay tại Việt Nam cũng là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi. Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), An Bàng (Hội An), Lagi (Bình Thuận)...đều là những vùng biển lãng mạn. Đà Lạt (Lâm Đồng): Bên cạnh trung tâm thành phố, Đà Lạt còn có hồ Tuyền Lâm lãng mạn và vắng người, được bao phủ bởi những cánh rừng thông bạt ngàn. Hãy đưa thuyền ra xa bờ, gác mái chèo và cứ thể để lời ngọt ngào thuận theo dòng nước. Đông - Tây Bắc mùa hoa. Đây là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi thích phiêu lưu. Những cung đường núi quanh co dẫn tới những cánh đồng hoa bạt ngàn là phông nền đẹp và nên thơ cho lời cầu hôn.

