Hà Nội nằm trong top điểm đến an toàn nhất đối với phụ nữ du lịch một mình

Chuyên trang du lịch hàng đầu Đông Nam Á Tripzilla đã xếp Hà Nội ở vị trí thứ 4 trong top 5 điểm đến an toàn nhất khu vực dành cho phụ nữ đi du lịch một mình, cùng lời nhắn nhủ: “Hãy thoải mái khi sống ở thành phố xinh đẹp này. Đây là một trong những nơi tốt nhất để đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, đặc biệt là với phụ nữ”.

Ảnh: Internet

Theo Tripzilla, Hà Nội là một điểm đến an toàn, với tỷ lệ tội phạm bạo lực với du khách rất hiếm và hầu hết người dân địa phương đều thân thiện. Hà Nội cũng có rất nhiều điểm tham quan văn hóa mà du khách nên dành thời gian để tìm hiểu như những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, cùng những địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ lỡ như Nhà thờ Lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay đền Ngọc Sơn. Sau khi kết thúc chuyến đi, hãy dừng chân tại một quán cà phê trong thành phố để thư giãn và thưởng thức loại đồ uống nổi tiếng của Việt Nam này. Bên cạnh đó, Hà Nội được đánh giá là một điểm đến có giá thành hợp lý và du khách không cần quá lo lắng về chi phí khi đi du lịch một mình.

Theo anh Jimmy - một huấn luyện viên du lịch tại Việt Nam, không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người của dải đất hình chữ S.

“Đất nước các bạn có rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người, có nhiều rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp dẫn tôi nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài” - Anh Jimmy cho biết.

Trong khi đó, chuyên trang du lịch Travelawaits của Mỹ đăng tải bài viết của Huấn luyện viên du lịch Heather Markel gợi ý 8 điểm đến an toàn nhất để du lịch một mình, trong đó Hà Nội và Hội An xếp ở vị trí thứ 2. Theo tác giả, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp tuyệt vời, vừa là nơi bạn có thể cảm thấy an toàn khi đi bộ dọc theo các con phố mà không cần phải liên tục kiểm tra hình hình xung quanh hay vác máy ảnh trên vai mà không cần lo lắng./.