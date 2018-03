Hang Dơi Mộc Châu - “Tây Thiên đệ nhất động” vùng Tây Bắc

Hang Dơi, còn có tên khác do đồng bào người Thái gọi, là hang Sa Lai (nghĩa là Hang Nước, do có nguồn nước ngầm trong lành từ trong dãy núi này chảy quanh năm không bao giờ cạn) có diện tích khoảng 6915m2, được hình thành do quá trình xâm thực cách đây hàng ngàn năm. Tên Hang Dơi xuất phát từ việc nơi đây có rất nhiều dơi sinh sống; hiện nay dù không nhiều nhưng vẫn còn những đàn dơi trú ngụ. Ảnh: Lối vào Hang Dơi được ví như miệng của con rồng.