Hậu năm du lịch quốc gia, liệu du lịch Bình Thuận còn tiếp tục “bùng nổ”?

Hiệu ứng Năm du lịch Quốc gia

Năm 2023, Bình Thuận được đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia, với trên 200 sự kiện, hoạt động. Sự kiện này tạo nên sự “bùng nổ” về lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tính đến hết tháng 11, Bình Thuận đón trên 7,9 triệu lượt khách, tăng 54,41% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 20.504 tỷ đồng, tăng 69,11% so với cùng kỳ, về đích trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật - một trong những hoạt động Năm du lịch quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: "28 năm qua du lịch Bình Thuận cũng trải qua nhiều bước thăng trầm, đến năm 2023 du lịch của chúng tôi đã phục hồi. Kết quả đó là cả một sự nỗ lực của các cấp chính quyền toàn thể doanh nghiệp cũng như người dân".

Năm du lịch Quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, được tổ chức vào thời điểm tỉnh Bình Thuận đang hướng tới việc thực hiện Nghị quyết 06 ngày 24/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch bền vững.

Du khách trẻ tìm đến đảo Phú Quý ngày một đông.

Theo ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, những hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế liên tục được tổ chức, vừa giúp khai thác hiệu quả tiềm năng của điểm đến, vừa giúp du khách có nhiều trải nghiệm mới.

"Gắn với việc tạo điều kiện cho người dân và du khách trực tiếp tham gia vào quy trình trồng trọt sản xuất của các trang trại, các cơ sở chế biến các mặt hàng OCOP và một dịch vụ du lịch mới nữa mà chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy là du lịch văn hoá kết hợp tâm linh", ông Thành nói.

Hòn Cau thu hút khá đông du khách bởi nét hoang sơ.

Du lịch Bình Thuận có tiếp tục “bùng nổ”?

Sự bùng nổ của du lịch Bình Thuận gắn liền với việc tổ chức sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2023, nhưng để duy trì và phát triển bền vững, PGS.TS.NGƯT Võ Khắc Thường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho rằng, cần phát triển thêm về dịch vụ du lịch.

"Chúng ta thiếu nhiều lắm. Để cho khu này người ta tới và muốn tới nữa thì phải có dịch vụ du lịch. Ngoài các dịch vụ thể thao ngoài trời, trên biển thì cũng cần phải có khu vui chơi thật lớn, rộng, coi như là điểm nổi bật của tỉnh, cái này chúng ta chưa có. Người ta đi chơi là mang tiền đi tiêu xài, mà chỗ mình chưa đủ thu hút tiền đó của người ta, nghĩa là chưa có những trung tâm mua sắm lớn", PGS.TS.NGƯT Võ Khắc Thường nói.

Ông Võ Khắc Thường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết đang trả lời phỏng vấn.

Du lịch Bình Thuận đang ở tình trạng “thừa chỗ ngủ, thiếu chỗ chơi”, thiếu chỗ cho khách tiêu tiền. Đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận cũng đang loay hoay việc định hình kinh tế đêm cũng như tìm cách khai thác “mỏ vàng” du lịch đêm.

Để tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển du lịch, Bình Thuân đang hoàn thiện quy hoạch chính sách, xây dựng hệ sinh thái du lịch; quy hoạch, định hình lại không gian phát triển du lịch ở một số khu vực ven biển và khu vực tiềm năng để kêu gọi, thu hút đầu tư vào dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… cao cấp. Đồng thời, quy hoạch một số khu vực phù hợp để xây dựng công viên, quảng trường, bãi tắm… phục vụ cộng đồng dân cư và khách du lịch. Bên cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Công viên nước ở phía Nam TP. Phan Thiết - Một sản phẩm du lịch mới đang thu hút du khách.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh sẽ cơ cấu lại, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo định hướng: Du lịch biển, thể thao, giải trí, lấy Khu du lịch Quốc gia Mũi Né làm hạt nhân lan tỏa để thúc đẩy phát triển du lịch ra các khu vực khác. Đồng thời, nâng cao vai trò kiến tạo của cơ quan Nhà nước trong phát triển du lịch; nhất là trong thu hút đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

"Trong thời gian qua tỉnh rất quan tâm ban hành đề án kinh tế đêm và trước mắt thí điểm ở Phan Thiết. Mô hình này hiệu quả sẽ triển khai ra các địa phương. Tỉnh cũng đang hình thành đề án đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách khi đến với Bình Thuận", ông Minh cho biết.

Lều Mông Cổ cũng đã có mặt tại Khu du lịch Bàu Trắng.

Du lịch Bình Thuận đang có những bước đi ngày càng vững chắc để cùng sánh vai với các địa phương bạn vốn đã có bề dày về thời gian phát triển “ngành kinh tế không khói” này trong vùng, khu vực, thậm chí là khát vọng vươn tầm thế giới.

Với những giải pháp trên, cùng với sự quyết tâm cao trong tập trung đầu tư của tỉnh, thời gian tới, du lịch Bình Thuận hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu, là một trong những trung tâm du lịch lớn không chỉ trong nước mà còn của quốc tế.