  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

Thứ Ba, 11:29, 26/05/2026
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Tiếp nối hành trình của chuỗi triển lãm “Sĩ tử”, dự án năm nay do Nhau Studio phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hiệp hội màu nước quốc tế tại Việt Nam - chi nhánh phía Bắc (IWS North Vietnam) thực hiện.

Tác phẩm "Những người con trong gia đình" của tác giả Nguyễn Ngọc Linh
Tác phẩm "Khuê Văn giao thời" của tác giả Nguyễn Thùy Anh

Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ xoay quanh hình ảnh sĩ tử mùa thi, mà mở rộng khái niệm “đạo học” bằng góc nhìn đương đại. Hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả mang đến nhiều lát cắt khác nhau về việc học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt.

Trong không gian triển lãm, hình ảnh người thầy Chu Văn An, những sĩ tử chăm chú đèn sách hay ký ức mùa thi bên sắc tím bằng lăng được tái hiện bằng nhiều phong cách thể hiện khác nhau. Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ màu nước và hội họa ứng dụng để kết nối câu chuyện truyền thống với đời sống hiện đại.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên”, nơi trưng bày 950 câu chuyện học tập đến từ nhiều cá nhân thuộc các độ tuổi, ngành nghề và vùng miền khác nhau trên cả nước. Không gian này sử dụng các chất liệu thủ công truyền thống như giấy dó, nón lá, mây tre đan hay cái đó để tạo nên một khu vườn giàu tính biểu tượng về tinh thần hiếu học Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27/5 đến 30/6 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Văn Miếu Quốc Tử Giám triển lãm nghệ thuật nghệ thuật đương đại Triển lãm
Hà Nội giới thiệu tinh hoa văn hiến Thăng Long tại Mátxcơva, Nga
VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, ngày 21/5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva (Moscow, Liên bang Nga) tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm thuộc khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh
Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

VOV.VN - Giữa thời đại smartphone và AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, nhiều người trẻ lại say mê những cuộn film tốn kém, chờ đợi và đầy ngẫu nhiên. Không chỉ là một xu hướng hình ảnh, ảnh film đang trở thành cách thế hệ trẻ tìm lại cảm giác sống chậm và lưu giữ những khoảnh khắc thật hơn.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

