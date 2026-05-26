Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

Triển lãm được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Tiếp nối hành trình của chuỗi triển lãm “Sĩ tử”, dự án năm nay do Nhau Studio phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hiệp hội màu nước quốc tế tại Việt Nam - chi nhánh phía Bắc (IWS North Vietnam) thực hiện.

Tác phẩm "Những người con trong gia đình" của tác giả Nguyễn Ngọc Linh

Tác phẩm "Khuê Văn giao thời" của tác giả Nguyễn Thùy Anh

Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ xoay quanh hình ảnh sĩ tử mùa thi, mà mở rộng khái niệm “đạo học” bằng góc nhìn đương đại. Hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả mang đến nhiều lát cắt khác nhau về việc học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt.

Trong không gian triển lãm, hình ảnh người thầy Chu Văn An, những sĩ tử chăm chú đèn sách hay ký ức mùa thi bên sắc tím bằng lăng được tái hiện bằng nhiều phong cách thể hiện khác nhau. Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ màu nước và hội họa ứng dụng để kết nối câu chuyện truyền thống với đời sống hiện đại.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên”, nơi trưng bày 950 câu chuyện học tập đến từ nhiều cá nhân thuộc các độ tuổi, ngành nghề và vùng miền khác nhau trên cả nước. Không gian này sử dụng các chất liệu thủ công truyền thống như giấy dó, nón lá, mây tre đan hay cái đó để tạo nên một khu vườn giàu tính biểu tượng về tinh thần hiếu học Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27/5 đến 30/6 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.