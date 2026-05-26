Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

Không mang màu sắc của một lễ hội giải trí đơn thuần, chương trình được xây dựng như một hành trình đưa trẻ em bước vào thế giới văn hóa dân gian bằng trải nghiệm trực tiếp. Tại đây, những trò chơi từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ như nhảy lò cò, kéo co, đi cầu khỉ, nhảy bao bố hay nhảy sạp được tái hiện ngay trong không gian di sản hàng trăm năm tuổi.

Ban tổ chức chia chương trình thành hai không gian trải nghiệm khác nhau. Buổi sáng với chủ đề “Em là lá - Em là hoa” tập trung vào các hoạt động thủ công và trò chơi sáng tạo dành cho trẻ nhỏ. Những cánh hoa giấy Thanh Tiên của Huế, chậu gốm Bát Tràng hay tranh ghép từ lá cây không chỉ là món đồ chơi đơn giản mà còn trở thành cách để trẻ em tiếp xúc với chất liệu văn hóa truyền thống bằng đôi tay của mình.

Trong khi đó, không gian buổi chiều mang tên “Dung dăng dung dẻ - Dắt trẻ đến chơi” tái hiện một khung cảnh làng quê Việt với các hoạt động đậm tính cộng đồng. Những trò chơi như câu cá gỗ, ném vòng, bắt trứng hay cờ ngựa khổ lớn tạo nên cảm giác gần gũi của những buổi sinh hoạt tập thể, nơi trẻ nhỏ không chỉ vận động mà còn học cách kết nối và tương tác cùng nhau.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Thay vì chỉ quan sát qua hình ảnh hay video, trẻ em sẽ được nhìn tận mắt cách người thợ dệt vải, làm diều giấy Dó, đan cói hay nặn đất sét. Những nghề thủ công dân gian vốn đang dần xa khỏi đời sống đô thị nay được đưa trở lại bằng hình thức gần gũi và sinh động hơn.

Không gian nghệ thuật dân gian cũng được mở rộng với phần trình diễn Rối Tế Tiêu. Sau khi xem biểu diễn, các em nhỏ có thể trực tiếp thử điều khiển con rối, chạm vào một loại hình nghệ thuật truyền thống vốn thường chỉ được nhìn từ xa trên sân khấu.

Đáng chú ý, giữa những hoạt động vui chơi, chương trình vẫn dành một khoảng riêng để trẻ em tìm hiểu về lịch sử và di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông qua các thử thách hỏi đáp tương tác. Thay vì tiếp cận di sản theo cách khô cứng, chương trình lựa chọn cách kể nhẹ nhàng hơn: để trẻ em khám phá văn hóa bằng cảm xúc, sự tò mò và trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện nay tìm kiếm những hoạt động giúp con trẻ rời xa màn hình và kết nối nhiều hơn với đời sống thật, “Một ngày rong chơi” không chỉ là một sự kiện cuối tuần. Đó còn là nỗ lực đưa tuổi thơ truyền thống trở lại giữa đô thị hiện đại, nơi ký ức dân gian được kể tiếp bằng tiếng cười của những đứa trẻ hôm nay.