English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

Thứ Ba, 11:14, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Không mang màu sắc của một lễ hội giải trí đơn thuần, chương trình được xây dựng như một hành trình đưa trẻ em bước vào thế giới văn hóa dân gian bằng trải nghiệm trực tiếp. Tại đây, những trò chơi từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ như nhảy lò cò, kéo co, đi cầu khỉ, nhảy bao bố hay nhảy sạp được tái hiện ngay trong không gian di sản hàng trăm năm tuổi.

Ban tổ chức chia chương trình thành hai không gian trải nghiệm khác nhau. Buổi sáng với chủ đề “Em là lá - Em là hoa” tập trung vào các hoạt động thủ công và trò chơi sáng tạo dành cho trẻ nhỏ. Những cánh hoa giấy Thanh Tiên của Huế, chậu gốm Bát Tràng hay tranh ghép từ lá cây không chỉ là món đồ chơi đơn giản mà còn trở thành cách để trẻ em tiếp xúc với chất liệu văn hóa truyền thống bằng đôi tay của mình.

Trong khi đó, không gian buổi chiều mang tên “Dung dăng dung dẻ - Dắt trẻ đến chơi” tái hiện một khung cảnh làng quê Việt với các hoạt động đậm tính cộng đồng. Những trò chơi như câu cá gỗ, ném vòng, bắt trứng hay cờ ngựa khổ lớn tạo nên cảm giác gần gũi của những buổi sinh hoạt tập thể, nơi trẻ nhỏ không chỉ vận động mà còn học cách kết nối và tương tác cùng nhau.

giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 1
giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 2
giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 3
giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 4

Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Thay vì chỉ quan sát qua hình ảnh hay video, trẻ em sẽ được nhìn tận mắt cách người thợ dệt vải, làm diều giấy Dó, đan cói hay nặn đất sét. Những nghề thủ công dân gian vốn đang dần xa khỏi đời sống đô thị nay được đưa trở lại bằng hình thức gần gũi và sinh động hơn.

Không gian nghệ thuật dân gian cũng được mở rộng với phần trình diễn Rối Tế Tiêu. Sau khi xem biểu diễn, các em nhỏ có thể trực tiếp thử điều khiển con rối, chạm vào một loại hình nghệ thuật truyền thống vốn thường chỉ được nhìn từ xa trên sân khấu.

giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 5
giua thoi dai so, tre nho tim ve tro choi dan gian o van mieu hinh anh 6

Đáng chú ý, giữa những hoạt động vui chơi, chương trình vẫn dành một khoảng riêng để trẻ em tìm hiểu về lịch sử và di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông qua các thử thách hỏi đáp tương tác. Thay vì tiếp cận di sản theo cách khô cứng, chương trình lựa chọn cách kể nhẹ nhàng hơn: để trẻ em khám phá văn hóa bằng cảm xúc, sự tò mò và trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện nay tìm kiếm những hoạt động giúp con trẻ rời xa màn hình và kết nối nhiều hơn với đời sống thật, “Một ngày rong chơi” không chỉ là một sự kiện cuối tuần. Đó còn là nỗ lực đưa tuổi thơ truyền thống trở lại giữa đô thị hiện đại, nơi ký ức dân gian được kể tiếp bằng tiếng cười của những đứa trẻ hôm nay.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Văn Miếu Quốc Tử Giám trò chơi dân gian 1/6 cho trẻ em sự kiện thiếu nhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ
Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?
Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?
Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh
Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc