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Hội An mùa này vắng khách là bình thường, không quá bất thường!

Thứ Sáu, 15:36, 23/10/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Hội An vắng khách mùa này (tháng 10 và 11) là bình thường, không quá bất thường. Đây là tình trạng từng diễn ra các năm trước và nguyên nhân là đang vào mùa mưa lũ, khách hạn chế đến Hội An.

Tại buổi họp báo Quý III năm 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay (23/10), trả lời câu hỏi của báo chí, vì sao Hội An mùa này vắng khách, thậm chí có thông tin vắng khách bất thường?, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng trả lời, Hội An vắng khách mùa này là bình thường, không quá bất thường. Đây là tình trạng từng diễn ra các năm trước và nguyên nhân là đang vào mùa mưa lũ, khách hạn chế đến Hội An.

hoi an mua nay vang khach la binh thuong, khong qua bat thuong hinh anh 1
Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng giải thích, Hội An vắng khách mùa này là bình thường, không quá bất thường

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ông đã từng làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An nên hiểu khá rõ tình trạng Hội An mùa này vắng khách. Giai đoạn tháng 10 và 11 hàng năm, Hội An thường vắng khách là điều bình thường, từng diễn ra các năm trước, chứ không riêng gì năm nay. Người dân ở Hội An buôn bán lâu năm trong khu phố cổ hiểu rõ và thấy điều này là bình thường, còn người ở nơi khác đến thuê nhà buôn bán trong khu phố cổ chưa hiểu hết, nên thấy rất bất thường.

Ông Nguyễn Đức Bình giải thích, thông thường, vào thời điểm này (tháng 10 và 11), mùa mưa lũ, người Hội An gọi là một “tháng nghỉ ngơi”, trau chuốt lại hàng quán, nhà cửa. Thực tế, các khu vực bãi bồi ven sông của Hội An rất thấp. Mùa này, dù trời không mưa, nhưng cứ tầm chiều tối, dọc đường Bạch Đằng nước đã mấp mé lên bờ kè do triều cường dâng cao hoặc chỉ cần một trận mưa lớn ở đầu nguồn, nước về dâng ngập một số trục đường. Du khách đã quen dần và họ định vị thời gian này là mưa lũ nên không đến Hội An.

hoi an mua nay vang khach la binh thuong, khong qua bat thuong hinh anh 2
Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tại buổi họp báo Quý III năm 2026

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tin tưởng, sau thời gian thấp điểm này, du khách sẽ đông trở lại: “Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11, thường vắng khách là bình thường. Gần đến lễ Phục Sinh, dịp Noel, khách bắt đầu đông nhộn nhịp trở lại, kéo dài đến Tết dương và Âm lịch, chứ không có nguyên nhân gì khác, năm nào cũng vậy. Tuy nhiên, có năm do một số tour khách đến trong dịp lụt và người ta ở lại và đổ ra đường và đi ghe, thuyền thì mình thấy rất nhộn nhịp. Năm nay không có tình trạng đó cho nên những người ở lâu năm trong khu phố cổ họ thấy tháng này vắng khách là bình thường, nhiều năm như vậy chứ không phải chỉ có năm nay”.

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Xác định tầm nhìn dài hạn về bảo tồn và phát triển Đô thị cổ Hội An

VOV.VN - Giai đoạn 2012 - 2025, đô thị cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng được đầu tư hơn 1.324 nghìn tỷ đồng để quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới gắn với phát triển du lịch. Hiện nay, Hội An luôn là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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