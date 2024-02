Hơn 16.000 lượt khách khám phá bản làng Lai Châu dịp Tết Nguyên đán

Du lịch Long An khởi sắc dịp Tết Nguyên đán 2024

VOV.VN - Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Long An đón khoảng 75.300 lượt khách, cao nhất trong các đợt lễ từ trước tới nay. Trong đó, nhiều điểm du lịch đón lượng lớn khách quốc tế, tạo điểm sáng tích cực cho ngành du lịch non trẻ của Long An sau một thời gian nỗ lực hình thành những điểm đến khác biệt để thu hút du khách.