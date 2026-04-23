Kết nối nhà trường với doanh nghiệp để phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các ngành du lịch và công nghiệp sáng tạo đang đòi hỏi đội ngũ nhân lực có khả năng quản trị và tư duy kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các sản phẩm văn hóa, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và thị trường. Đây là nội dung thảo luận chính tại tọa đàm "Hợp tác trong đào tạo du lịch, khách sạn, giải trí & sự kiện, công nghiệp sáng tạo", do khoa Du lịch và Khách sạn (Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức ngày 23/4.

Trước xu thế này, GS.TS Phạm Hồng Chương nhận định rằng sự kết nối liên ngành giữa du lịch, giải trí, sự kiện và công nghiệp sáng tạo xuất phát từ nhu cầu của du khách toàn cầu hiện nay, khi họ đòi hỏi những trải nghiệm mới mẻ hơn tại điểm đến như xem biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm sản phẩm sáng tạo, nghề thủ công... Sự phát triển này đòi hỏi sự thích ứng và thay đổi từ cả phía nhà trường lẫn doanh nghiệp nhằm tạo ra một hệ sinh thái đủ sức thu hút du khách, kiến tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, công nghệ hiện đại đang tác động nhiều mặt đến ngành du lịch và giải trí, đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng. Sự kết hợp, trao đổi liên ngành giữa các bên liên quan sẽ giúp phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu của khách du lịch, được dự báo sẽ thay đổi rất nhanh.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Huy Nhượng (Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định ngành du lịch đòi hỏi tính thực tế cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, do đó việc kết hợp "Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp" sẽ giúp Đại học Kinh tế Quốc dân nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó kiến tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngành du lịch và thị trường lao động nói chung.

Theo PGS.TS Phạm Trương Hoàng (Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn), lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo còn rất nhiều dư địa phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay ngành du lịch đang giữ vị trí cầu nối trong các lĩnh vực giải trí, sự kiện, công nghiệp sáng tạo… với đối tượng hướng đến là khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu văn hóa Việt Nam, qua đó mang lại giá trị kinh tế và tác động lan tỏa. Các doanh nghiệp du lịch có vai trò "đóng gói" sản phẩm sáng tạo để phục vụ du khách cũng như các đối tượng thụ hưởng khác.

Khách quốc tế tại Vụn Art - một cơ sở tái chế, sáng tạo tranh từ vải vụn tại Hà Nội

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết nhà trường - doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực, với vai trò của các cơ sở đào tạo ngày càng được đặt kỳ vọng cao hơn. Du lịch và kinh tế sáng tạo đều đòi hỏi khả năng chuyển hóa ý tưởng, tri thức và sáng tạo thành giá trị kinh tế. Không giống các ngành công nghiệp truyền thống, du lịch và công nghiệp sáng tạo dựa vào "tài nguyên vô hình" là trí tuệ con người. Do đó, sinh viên cần nghiên cứu, học tập các nội dung liên quan đến kinh tế sáng tạo, du lịch trải nghiệm, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để chuẩn bị cho tương lai.

Lấy ví dụ về tác phẩm "Harry Potter" mang lại giá trị kinh tế lớn từ tiểu thuyết cho đến phim ảnh, khu du lịch, công viên giải trí..., chuyên gia của Hội đồng Anh (British Council) phân tích rằng các sản phẩm công nghiệp sáng tạo với nền tảng là sở hữu trí tuệ chính là động lực tạo sức hút cho du khách, kích thích mua sắm và tạo tác động lan tỏa về giá trị kinh tế địa phương. Việt Nam có rất nhiều di tích, di sản và sản phẩm sáng tạo, nhưng để khai thác hiệu quả thì đòi hỏi quá trình chuyển hóa kiến thức từ nhà trường vào thực tiễn, với sự tham gia đồng bộ của nhiều bên. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn phải được tham gia các dự án thực tế, kết nối với doanh nghiệp và các không gian sáng tạo.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội đề xuất, bên cạnh hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong quá trình thực tập và tuyển dụng; thành phố Hà Nội hiện có có rất nhiều xã và làng nghề sở hữu các "chất liệu" tự nhiên, văn hóa và mong muốn phát triển du lịch nhưng lại thiếu hụt nhân lực và tri thức, đây chính là "khoảng trống" mà các nhà trường cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên có thể tham gia. Ngoài ra, Khoa Du lịch và Khách sạn với Hiệp hội Du lịch Hà Nội nên có cơ chế trao đổi thường xuyên, liên tục nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực du lịch tại Thủ đô; trong bối cảnh Hà Nội đã gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO từ năm 2019.