Khách sạn Thái Lan ồ ạt giảm giá phòng do vắng khách quốc tế

Thứ Tư, 06:01, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ resort hạng sang đến phân khúc phổ thông, nhiều khách sạn ở Thái Lan đang giảm giá phòng cho du khách trong nước, trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến sụt giảm vì hệ quả từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ngày càng nhiều khách sạn tại Thái Lan tung ra ưu đãi giá rẻ, trước lo ngại sụt giảm mạnh lượng khách châu Âu và tâm lý e ngại của du khách nội địa. Mặc dù việc giảm giá là phổ biến tại Thái Lan trong mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10), nhưng phạm vi giảm giá hiện tại phản ánh nguồn khách nước ngoài giảm sút, tương tự như giai đoạn đại dịch Covid-19 ở Thái Lan.

Ngay cả các khách sạn hạng sang của Thái Lan, từ các resort ven biển Andaman đến những khu nghỉ biểu tượng ven sông ở Bangkok, cũng đang cố gắng thu hút người dân địa phương bằng những chương trình giảm giá, trong bối cảnh lượng khách quốc tế không ổn định.

Người Thái Lan và người nước ngoài làm việc tại nước này (expats) hiện có thể tận dụng mức giảm giá lên đến 70% tại nhiều khách sạn 5 sao, nơi giá phòng thường lên tới gần 1.000 USD. Một đêm nghỉ tại Mandarin Oriental, khách sạn lâu đời nhất Bangkok với tầm nhìn ra sông tuyệt đẹp, hiện chỉ còn dưới 300 USD, bao gồm dịch vụ quản gia và bữa sáng. Xa hơn trên bãi biển Railay gần Krabi, một khu nghỉ dưỡng ven biển đang giới thiệu mức giá chỉ từ 430 USD/đêm cho villa riêng 2 tầng, một mức giảm giá gần 50%.

khach san thai lan o at giam gia phong do vang khach quoc te hinh anh 1
Một điểm du lịch ở Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Lượng khách đến từ châu Âu và Trung Đông đến Thái Lan đã giảm 16% so với mức bình thường, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột nổ ra tháng trước. Cơ quan du lịch Thái Lan đã đặt mục tiêu đón khoảng 37 triệu du khách nước ngoài trong năm nay, tăng hơn 11% so với năm 2025. Tuy nhiên, mục tiêu này ngày càng trở nên khó khăn. Tính đến giữa tháng 3 đã có khoảng 7,5 triệu du khách đến Thái Lan, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với Trung Quốc, Malaysia, Nga là những thị trường nguồn hàng đầu.

Các chuyên gia cảnh báo sức ép từ khủng hoảng nhiên liệu có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu của khách du lịch. “Có rất nhiều nguyên nhân để lo ngại, phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất là thị trường du lịch đại chúng”, Bill Barnett - giám đốc điều hành tại công ty tư vấn C9 Hotelworks Ltd nhận xét.

Theo ông Barnett, với các khách sạn hạng sang, nơi du khách thường ít nhạy cảm với việc tăng giá, việc phân khúc cao cấp giảm giá gần đây đã báo hiệu một sự thay đổi. Giá phòng vốn đã tăng vọt trong 3 năm qua đang bắt đầu giảm, một phần do nguồn cung khách sạn mới đặc biệt là ở Bangkok, cũng như dự báo về nhu cầu yếu hơn trong mùa hè, nhất là thời gian diễn ra World Cup 2026.

Để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 12 ngày sắp tới, các khách sạn khắp Thái Lan cũng giảm giá từ 20 - 40%; trong bối cảnh lượng đặt phòng trước cho kỳ nghỉ Songkran tháng Tư giảm từ 60-70% xuống còn 55-60%. Trong những năm bình thường, lễ hội này thu hút được lượng lớn khách quốc tế và địa phương, đẩy tỷ lệ lấp đầy phòng lên đến 90%.

Theo ông Paisarn Sukjarean - Chủ tịch chi hội Bắc Thái Lan thuộc Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, khách châu Âu thường chiếm 30% tổng số khách du lịch đến Chiang Mai vào thời điểm này trong năm, nhưng đang tiếp tục hủy đặt phòng cho tháng Tư vì không thể đặt vé máy bay đến Thái Lan. Hầu hết các khách sạn 3 sao và hạng thấp hơn đã giảm giá nhằm giữ chân khách nội địa và thu hút khách nước ngoài từ thị trường châu Á. Trung bình, giá phòng trong phân khúc này đã giảm 20%; một số khách sạn thậm chí còn giảm giá tới 40% trong kỳ nghỉ lễ Songkran.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Du lịch Thái Lan xoay sang thị trường gần, trước nguy cơ sụt giảm 25% lượng khách
Du lịch Thái Lan xoay sang thị trường gần, trước nguy cơ sụt giảm 25% lượng khách

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất đối với ngành du lịch nước này trong năm 2026, khi cuộc xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng các đường bay quốc tế và làm suy giảm niềm tin của du khách.

Du lịch Thái Lan xoay sang thị trường gần, trước nguy cơ sụt giảm 25% lượng khách

Du lịch Thái Lan xoay sang thị trường gần, trước nguy cơ sụt giảm 25% lượng khách

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất đối với ngành du lịch nước này trong năm 2026, khi cuộc xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng các đường bay quốc tế và làm suy giảm niềm tin của du khách.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.

