Tối 21/5, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch, ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực.

Đoàn xích lô với quang gánh ẩm thực diễu hành trên các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng

Điểm nhấn lễ hội là “Không gian Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” tổ chức tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như: Mỳ Quảng, Cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế.

Đà Nẵng Food Tour 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa lớp, du khách có thể chạm, thử, tương tác và sống cùng văn hóa địa phương. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm, thưởng thưc.

Hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế tham gia Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Bà Gigi Torres, quốc tịch Mỹ đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này: “Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thực sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây”.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ. Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được tổ chức tại nhiều địa điểm như: Công viên Biển Đông, bãi biển Tân Thành (Hội An), quảng trường biển Tam Thanh (Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động đáng chú ý như: Đêm hội bia (Beer Fest Night) tại Công viên Biển Đông; Ngày hội ẩm thực Vị Biển tại quảng trường biển Tam Thanh; Ngày hội Bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu…

Đông đảo người dân, khách du lịch đến thưởng thức món ăn tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng – ShopeeFood, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa.

Lần đầu tiên, Đà Nẵng tổ chức diễu hành gánh hàng rong ẩm thực dọc bãi biển du lịch mang chủ đề “Gánh vị Đà Nẵng”

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực: “Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương”.