Khám phá Am Dược - tuyến hành hương ít người biết ở non thiêng Yên Tử

Am Dược còn có tên khác là Am Thuốc, nằm trên sườn dãy núi Thanh Long (Rồng Xanh) thuộc Khu di tích Yên Tử, TP. Uông Bí, Quảng Ninh. Xưa kia, đây là nơi nghiên cứu bào chế thuốc của các tiền nhân. Ảnh: những phiến đá gạo lớn là hiện vật cũ còn lại của di tích Am Dược xưa.