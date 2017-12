Khám phá bên trong máy bay hạng sang những năm 1930

Không giống như các hãng hàng không Singapore, Emirates và Qatar đều tiết lộ những khoang máy bay hạng nhất, hạng thương gia và giường ngủ riêng và nhiều dịch vụ cao cấp. Những dịch vụ này là tiêu chuẩn cho những máy bay hạng sang những năm 1930. Những chiếc máy bay này có phần thân đặc biệt, có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Năm 1987, Alphonse Pénaud được cấp bằng sáng chế cho chiếc máy bay có phần thân đặc biệt này. Khác với những chuyến bay thời điểm hiện tại, bên trong chiếc máy bay với không gian sang trọng. Khách có thể ngồi vào bàn ăn và thưởng thức những món ăn hạng sang ngay trên máy bay. Tiếp viên hàng không đang chuẩn bị đồ ăn cho hành khách trên máy bay Boeing 314 của Pan Am. Các máy bay được trang bị giường tầng trong khoang ngủ, thậm chí có máy bay còn có khu vực tuần trăng mật cho khách. Bên cạnh đó, khách còn được phục vụ bữa sáng trên máy bay. Vào những năm 1930, hãng hàng không Pan Am và BOAC đã đưa du khách đi qua Đại Tây Dương bằng chiếc máy bay hạng sang. Nhờ có chúng, thay vì những chuyến đi trên biển dài ngày, thời gian đã được rút ngắn lại. Tuy nhiên, giá vé của những chuyến đi này không hề rẻ. Vé một chiều từ San Francisco đến Hồng Kông có thể lên có giá 760 USD, tương đương với khoảng 13.000 USD ngày nay. Những chiếc máy bay này đã vượt qua các tuyến đường xuyên Thái Bình Dương giữa San Francisco và Hong Kong, Hawaii và Manila. Khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ, việc sản xuất máy bay bị chậm lại. Đến lúc chiến tranh gần kết thúc, sân bay được xây dựng với đường băng lớn hơn, nhưng sau một số vụ tai nạn xảy ra, các máy bay dần không còn được sử dụng. Trong số những chiếc máy bay từng được sản xuất, Dornier Do X là một trong những chiếc máy bay lớn nhất thế giới, được sản xuất năm 1929 với chỗ ngồi dành cho 66 hành khách./.

