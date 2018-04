Khám phá Houston, thành phố năng động mà yên bình của nước Mỹ

Thành phố Houston thành lập từ cuối thể kỷ 19 và hiện là thành phố đa sắc tộc nhất nước Mỹ. Trong ảnh là tòa thị chính Houston – trái tim thành phố. Cũng như các thành phố lớn nhất của nước Mỹ, Houston mang vẻ hiện đại năng động với những tòa nhà chọc trời vô cùng ấn tượng. Đại lộ hun hút giữa các tòa nhà cao tầng. Houston tập trung số lượng công ty nhiều thứ hai nước Mỹ, chỉ sau New York. Một con phố thênh thang yên ả ngày cuối tuần tại Houston. Dân số thành phố Houston hiện ước tính chỉ khoảng hơn 2,5 triệu người. Giờ tan tầm ngày thường, đường phố Houston cũng hiếm khi kẹt xe, ngay cả tại những khu vực nhộn nhịp nhất, rất khác với New York hay San Francisco. Bà mẹ trẻ đẩy xe nôi băng qua đại lộ chính gần giờ trưa ngày chủ nhật. Dù rất hiện đại nhưng nhịp sống của thành phố lại khá khoan thai, thong thả. Nhiều tòa nhà có kiến trúc kết hợp giữa phong cách hiện đại và thế kỷ 19, tạo nên nét giao hòa mềm mại giữa lòng đô thị. Nhà thờ ở trung tâm thành phố, được xây dựng từ giữa thế kỷ 19. Thương hiệu toàn cầu đại diện cho sự năng động của nước Mỹ trên đường phố Houston. Trụ sở Bank of America (BOA) - định chế tài chính tiêu biểu cho sức mạnh nền kinh tế Mỹ, trên một đại lộ của thành phố Houston. Dù là một tòa nhà văn phòng nhưng hệt như một kiệt tác kiến trúc đầu thế kỷ 20. Xe Limousine gặp khá nhiều trong thành phố. Houston là thành phố khá dễ chịu về việc làm và thu nhập so với mặt bằng chung nước Mỹ. Một góc vườn hoa nằm xen kẽ giữa các đại lộ. Houston là thành phố thân thiện với thiên nhiên và có thảm thực vật dày đặc, xanh mát. Đại lộ xen giữa những vườn phố. Một đám cưới diễn ra ngày chủ nhật trong khung cảnh thanh bình của đường phố. Trạm ga tàu điện trên đại lộ chính thành phố. Đây là phương tiện đi lại quan trọng tại khu vực trung tâm. Kết nối trung tâm với các vùng khác là hệ thống xe bus văn minh và tiện lợi. Xe ngựa dành cho khách du lịch tại trung tâm thành phố. Môi trường trong lành của Houston là điều mơ ước cho bất kỳ ai từng đặt chân đến nơi này. Người dân Houston đi picnic cuối tuần trong các vườn cây lớn rất gần các đại lộ. Một số nơi có xe điện nội bộ để người dân dễ dàng di chuyển. Bao bọc xung quanh trung tâm thành phố là các dãy phố nhà thấp tầng rộng mênh mông tuyệt đẹp. Giá nhà đất không đắt và quỹ đất rộng nên người dân được sống khá thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.

Thành phố Houston thành lập từ cuối thể kỷ 19 và hiện là thành phố đa sắc

tộc nhất nước Mỹ. Trong ảnh là tòa thị chính Houston – trái tim thành phố. Cũng như các thành phố lớn nhất của nước Mỹ, Houston mang vẻ hiện đại

năng động với những tòa nhà chọc trời vô cùng ấn tượng. Đại lộ hun hút giữa các tòa nhà cao tầng. Houston tập trung số lượng công

ty nhiều thứ hai nước Mỹ, chỉ sau New York. Một con phố thênh thang yên ả ngày cuối tuần tại Houston. Dân số thành

phố Houston hiện ước tính chỉ khoảng hơn 2,5 triệu người. Giờ tan tầm ngày thường, đường phố Houston cũng hiếm khi kẹt xe, ngay

cả tại những khu vực nhộn nhịp nhất, rất khác với New York hay San Francisco. Bà mẹ trẻ đẩy xe nôi băng qua đại lộ chính gần giờ trưa ngày chủ nhật. Dù

rất hiện đại nhưng nhịp sống của thành phố lại khá khoan thai, thong thả. Nhiều tòa nhà có kiến trúc kết hợp giữa phong cách hiện đại và thế kỷ 19,

tạo nên nét giao hòa mềm mại giữa lòng đô thị. Nhà thờ ở trung tâm thành phố, được xây dựng từ giữa thế kỷ 19. Thương hiệu toàn cầu đại diện cho sự năng động của nước Mỹ trên đường

phố Houston. Trụ sở Bank of America (BOA) - định chế tài chính tiêu biểu cho sức

mạnh nền kinh tế Mỹ, trên một đại lộ của thành phố Houston. Dù là một tòa nhà văn phòng nhưng hệt như một kiệt tác kiến trúc đầu thế kỷ 20. Xe Limousine gặp khá nhiều trong thành phố. Houston là thành phố khá

dễ chịu về việc làm và thu nhập so với mặt bằng chung nước Mỹ. Một góc vườn hoa nằm xen kẽ giữa các đại lộ. Houston là thành phố thân

thiện với thiên nhiên và có thảm thực vật dày đặc, xanh mát. Đại lộ xen giữa những vườn phố. Một đám cưới diễn ra ngày chủ nhật trong khung cảnh thanh bình của

đường phố. Trạm ga tàu điện trên đại lộ chính thành phố. Đây là phương tiện đi lại

quan trọng tại khu vực trung tâm. Kết nối trung tâm với các vùng khác là hệ thống xe bus văn minh và tiện lợi. Xe ngựa dành cho khách du lịch tại trung tâm thành phố. Môi trường

trong lành của Houston là điều mơ ước cho bất kỳ ai từng đặt chân đến nơi này. Người dân Houston đi picnic cuối tuần trong các vườn cây lớn rất gần các

đại lộ. Một số nơi có xe điện nội bộ để người dân dễ dàng di chuyển. Bao bọc xung quanh trung tâm thành phố là các dãy phố nhà thấp tầng

rộng mênh mông tuyệt đẹp. Giá nhà đất không đắt và quỹ đất rộng nên người dân được sống khá thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.