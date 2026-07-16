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Khánh Hòa sẵn sàng cho Festival Biển 2026

Thứ Năm, 08:28, 16/07/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế” sẽ chính thức khai mạc. Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho sự kiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đến nay, các chương trình trọng điểm của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, gồm lễ khai mạc (17/7), Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa (18/7) và lễ bế mạc (19/7) đã hoàn thiện kịch bản, nội dung trình diễn, hình ảnh trình chiếu, trang phục nghệ sĩ, diễn viên. Các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật phục vụ khán giả.

khanh hoa san sang cho festival bien 2026 hinh anh 1
Festival Biển Khánh Hòa 2026 dự kiến có sự tham dự của hàng trăm ngàn người dân và du khách

Tại sân khấu chính ở Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng đã được lắp đặt; các hạng mục trang trí sân khấu đang được khẩn trương hoàn thiện. Các xe hoa phục vụ chương trình Carnival cũng đang được hoàn tất để đưa vào vận hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

khanh hoa san sang cho festival bien 2026 hinh anh 2
Sân khấu, khán đài lớn đang được lắp dựng tại Quảng trường 2/4

Các đơn vị phải đặt quyết tâm cao nhất để Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra an toàn, thành công, tạo dấu ấn với người dân, du khách trong nước và quốc tế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa - điểm đến biển năng động, hiện đại và hội nhập:

“Với tinh thần hết sức quyết liệt, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, không thể vì thời gian ngắn mà không đảm bảo. Các chương trình nghệ thuật phải đảm bảo, phải có sao hạng A. Chương trình này phải có sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nghiệp mới tổ chức thành công được. Văn hóa, con người Khánh Hòa đã được khẳng định, vì vậy, công tác lễ tân phải chu đáo, đẳng  cấp” - ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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