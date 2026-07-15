English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát giá cả, dịch vụ trước Festival Biển 2026

Thứ Tư, 18:30, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, tập trung vào dịch vụ lưu trú, ăn uống và hàng hóa phục vụ du khách; xử lý hành vi tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Các địa phương có lượng khách lớn như Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Vạn Ninh cũng được tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá hoặc lợi dụng lễ hội để trục lợi.

khanh hoa tang cuong kiem soat gia ca, dich vu truoc festival bien 2026 hinh anh 1
Quản lý thị trường nhắc nhắc các cơ sở lưu trú

Song song với công tác kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật; không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Riêng Đội Quản lý thị trường số 1 đã triển khai hơn 60 lượt giám sát tại các điểm kinh doanh trọng điểm ở phường Nha Trang. Kết quả kiểm tra, đa số cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá.

khanh hoa tang cuong kiem soat gia ca, dich vu truoc festival bien 2026 hinh anh 2
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý hàng hóa

Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Dự báo lượng khách đến Khánh Hòa dịp Festival Biển sẽ rất đông, nhiều tour và phòng lưu trú đã được đặt từ sớm. Vì vậy, chúng tôi xác định đây là thời điểm rất quan trọng, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra các nhà hàng, khách sạn và yêu cầu các cơ sở ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, không đầu cơ, găm hàng hay lợi dụng lễ hội để trục lợi".

bien-grab.jpg

Khánh Hòa triển khai bản đồ số du lịch trước thềm Festival Biển 2026

VOV.VN - Chỉ ít ngày trước khi Festival Biển Khánh Hòa 2026 khai mạc, ngày 14/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp tác với Grab Việt Nam triển khai các giải pháp chuyển đổi số du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Điểm nhấn là xây dựng tính năng "Bản đồ Khánh Hòa phải thử" trên ứng dụng Grab.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững
Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên
Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 14/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế biển của tỉnh.

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 14/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế biển của tỉnh.

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm
Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Loại táo có tên lạ rất hút khách ở Khánh Hòa
Loại táo có tên lạ rất hút khách ở Khánh Hòa

VOV.VN - Mang hương vị riêng của vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, táo gió và táo bom Khánh Hòa ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ những loại cây từng mọc hoang nay được trồng quanh vườn nhà và canh tác rộng, hai loại táo này đã vươn xa, trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao.

Loại táo có tên lạ rất hút khách ở Khánh Hòa

Loại táo có tên lạ rất hút khách ở Khánh Hòa

VOV.VN - Mang hương vị riêng của vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, táo gió và táo bom Khánh Hòa ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ những loại cây từng mọc hoang nay được trồng quanh vườn nhà và canh tác rộng, hai loại táo này đã vươn xa, trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao.

Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở đầu tiên dành cho gia đình quân nhân
Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở đầu tiên dành cho gia đình quân nhân

VOV.VN - Sáng 19/6, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở đầu tiên dành cho gia đình quân nhân

Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở đầu tiên dành cho gia đình quân nhân

VOV.VN - Sáng 19/6, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá