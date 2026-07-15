Khánh Hòa tăng cường kiểm soát giá cả, dịch vụ trước Festival Biển 2026

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch.

Các địa phương có lượng khách lớn như Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Vạn Ninh cũng được tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá hoặc lợi dụng lễ hội để trục lợi.

Quản lý thị trường nhắc nhắc các cơ sở lưu trú

Song song với công tác kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật; không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Riêng Đội Quản lý thị trường số 1 đã triển khai hơn 60 lượt giám sát tại các điểm kinh doanh trọng điểm ở phường Nha Trang. Kết quả kiểm tra, đa số cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tăng cường quản lý hàng hóa

Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Dự báo lượng khách đến Khánh Hòa dịp Festival Biển sẽ rất đông, nhiều tour và phòng lưu trú đã được đặt từ sớm. Vì vậy, chúng tôi xác định đây là thời điểm rất quan trọng, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra các nhà hàng, khách sạn và yêu cầu các cơ sở ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, không đầu cơ, găm hàng hay lợi dụng lễ hội để trục lợi".