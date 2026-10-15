Khánh Hòa sẵn sàng đón dòng khách Trung Quốc được miễn thị thực

Theo Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị được miễn thị thực khi đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức. Khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu. Người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao không thuộc diện áp dụng. Chính sách được thực hiện đến hết ngày 31/12/2027, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027.

Du khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa du lịch

Trung Quốc từng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Năm 2019, địa phương đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, thị trường này phục hồi chưa ổn định sau đại dịch. Năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 680.000 lượt khách Trung Quốc; 9 tháng năm 2026 đón hơn 400.000 lượt, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Hiện, số lượng khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa xếp sau khách Hàn Quốc và Nga.

Khánh Hòa có hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Trung, cùng các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, tham quan và trải nghiệm văn hóa. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách theo chương trình mới. Tuy nhiên, việc khôi phục thị trường cũng phụ thuộc vào kết nối hàng không, khả năng làm mới sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng chính sách miễn thị thực sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng tour trọn gói, kết nối đối tác và khai thác các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cam Ranh. Qua đó, địa phương có thêm cơ hội thu hút khách trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, thúc đẩy hoạt động lưu trú, lữ hành và các dịch vụ du lịch.

Tỉnh Khánh Hòa có điều kiện thuận lợi về sản phẩm, hạ tầng để đón khách Trung Quốc

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch chú trọng phối hợp với các lực lượng chức năng lựa chọn doanh nghiệp lữ hành đủ năng lực, uy tín để tham gia chương trình, bảo đảm chất lượng tour và an toàn cho du khách.

“Doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu: chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước trong việc đón khách Trung Quốc. Có thêm dòng khách miễn thị thực từ khách Trung Quốc, chúng tôi đủ tự tin khẳng định rằng Khánh Hòa đã có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, năng lực để đón khách Trung Quốc" - bà Thái Thị Lệ Hằng nói.