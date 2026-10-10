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Khánh Hòa rộn ràng Lễ hội Katê, bảo tồn, lan tỏa sắc màu văn hóa Chăm

Thứ Bảy, 20:47, 10/10/2026
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VOV.VN - Lễ hội Katê 2026 tại Khánh Hòa rộn ràng tiếng trống Paranưng, điệu múa truyền thống và sắc màu văn hóa Chăm. Qua các nghi lễ, hoạt động nghệ thuật, ngày hội góp phần bảo tồn di sản, thắt chặt tình đoàn kết Chăm - Raglai và trao truyền bản sắc qua nhiều thế hệ.

Sáng 9/10, thôn Giá, xã Phước Hà rộn ràng đón đoàn người Chăm từ xã Phước Hữu lên rước y trang Pô Inư Nưgar, bắt đầu cho Lễ hội Katê. Tại nhà ông Mơ Lé Thép và ông Tâu Xá Buôn, nơi đồng bào Raglai lưu giữ y trang, các thành viên Ban Phong tục, nghệ nhân và người dân hai dân tộc thực hiện nghi thức trao nhận trong không khí trang nghiêm, thành kính. Xen giữa các nghi lễ là những tiết mục giao lưu văn nghệ, những cuộc gặp gỡ thân tình sau một năm chờ đợi.

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Đồng bào Raglai biểu diễn nhạc cụ truyền thống bên tháp cổ

Theo phong tục, đồng bào Raglai lưu giữ y trang của Pô Inư Nưgar; đến mùa Katê, người Chăm rước về đền thờ tại xã Phước Hữu để thực hiện các nghi lễ truyền thống. Qua nhiều thế hệ, phong tục này trở thành nét văn hóa đặc sắc, gắn kết hai cộng đồng trong đời sống tinh thần.

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Bà con nô nức đi hội Katê

Nghệ nhân Ưu tú Tà Thía Banh, ở thôn Giá, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Sự đoàn kết của 2 dân tộc Raglai và Chăm để tổ chức ngày hội Kate thành công tốt đẹp, rực rỡ. Qua đó, 2 dân tộc Raglay, Chăm cùng đoàn kết với nhau, giúp nhau cùng phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa này”.

Năm nay, xã Phước Hà huy động 28 nghệ nhân, diễn viên và người dân ở thôn Giá, thôn Là A tham gia đoàn rước và giao lưu văn nghệ. Khi đoàn rước về đến xã Phước Hữu, đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường chào đón. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc, tiếng reo vui khiến không khí ngày hội thêm náo nhiệt.

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Đông đảo người dân, du khách vui Hội Katê

Tại sân vận động thôn Hữu Đức, các màn đồng diễn múa hát với đội hình uyển chuyển, nhịp nhàng trên nền âm nhạc truyền thống thu hút sự cổ vũ của người dân. Những điệu múa được trình diễn không chỉ làm sôi động ngày hội mà còn đưa văn hóa Chăm đến gần hơn với cộng đồng.

Chị Quảng Thị Ngọc Mỹ, người dân thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, bày tỏ niềm tự hào: “Tôi rất vui, tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Chăm. Chúng tôi giữ gìn văn hóa, các bạn tập múa, diễn lại các điệu múa truyền thống để mọi người biết về văn hóa dân tộc Chăm theo đạo Bà La Môn ở đây”.

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Người dân và du khách lên Tháp vui hội Katê

Không khí lễ hội tiếp tục sôi động trong chương trình nghệ thuật, do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Các tiết mục “Người Chăm vui hội”, “Nắng vàng tháp cổ”, “Trên miền tháp nắng”, dân ca Chăm… mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc. Những giai điệu dân gian, tiếng trống và điệu múa truyền thống hòa quyện, thu hút đông đảo người dân, du khách. Chị Phú Nữ Kim Doanh, người dân xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Tôi thấy rất vui, chương trình được đầu tư rất lớn. Góp phần để người nơi khác biết nhiều hơn về làng Chăm của chúng tôi, qua đó, quảng bá làng Chăm ra thế giới”.

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Thế hệ trẻ người Chăm, Raglai giữ gìn văn hóa truyền thống

Không khí Katê còn lan tỏa tại các làng Chăm ở những xã Ninh Phước, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Hải và khu vực lân cận. Người dân mặc trang phục truyền thống, thăm hỏi, sum họp gia đình, cùng cầu mong một năm bình an, mùa màng thuận lợi.

Tại Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê và Đền Pô Inư Nưgar, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, thu hút người dân, du khách. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, thi viết chữ Chăm, vẽ tranh thiếu nhi góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Em Đàng Hà Ny, học sinh Trường Tiểu học Ninh Phước, chia sẻ: “Với những người lười học thì chữ Chăm rất khó, còn những người siêng học sẽ thấy chữ Chăm sẽ đẹp theo nét riêng của chữ”.

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Đồng bào Chăm dâng lễ, cầu mong mưa thuận, gió hòa

Từ nghi lễ truyền thống đến những điệu múa, tiếng trống và nét chữ Chăm, Katê tiếp tục lan tỏa sức sống văn hóa trong cộng đồng, góp phần gắn kết các dân tộc và trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.

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Lạc vào sắc màu Katê bên tháp Chăm cổ ở Lâm Đồng

VOV.VN - Giữa không gian tháp Chăm cổ kính, tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng hòa cùng những điệu múa rực rỡ sắc màu, tạo nên bức tranh lễ hội Katê đầy cuốn hút. Từ đoàn nghinh rước y trang đến những nghi lễ linh thiêng, mùa Katê năm 2026 ở Lâm Đồng mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

 

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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Rộn ràng lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư

Rộn ràng lễ hội Katê bên tháp cổ Pô Sah Inư

VOV.VN - Trong tiếng kèn Saranai, nhịp trống Ginăng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội Katê, khai mạc sáng 10/10, tại tháp Pô Sah Inư. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp, hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

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