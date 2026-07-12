Khi nào du lịch Tuy Hòa có thể đón các chuyến bay charter?

Vào giai đoạn trước Covid-19, một số hãng hàng không Liên bang Nga từng nghiên cứu khai thác chuyến bay thẳng đến sân bay Tuy Hòa và hợp tác đưa khách quốc tế đến tỉnh Phú Yên cũ. Tuy nhiên sau thời gian dài gián đoạn, nhiều năm qua, sân bay Tuy Hòa vẫn thiếu vắng các chuyến bay quốc tế. Đa số khách quốc tế đến với khu vực Tuy Hòa bằng cách bay nối chuyến, hoặc đi đường bộ từ các điểm đến lân cận như Quy Nhơn, Nha Trang.

Dù sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp và tiềm năng du lịch phong phú, khu vực Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thu hút đông đảo khách quốc tế. Ảnh: Tuấn Long

Trong bối cảnh thiếu vắng chuyến bay quốc tế đến Tuy Hòa, ý tưởng thí điểm đón chuyến bay thuê bao (charter) từ các thị trường đang tăng trưởng mạnh như Nga hay các nước CIS… có thể là giải pháp đột phá cho ngành du lịch địa phương. Tuy nhiên bên cạnh các yêu cầu về hạ tầng và thủ tục hàng không, các chuyên gia du lịch đánh giá khu vực Tuy Hòa "chưa sẵn sàng" đón lượng khách quốc tế đến ồ ạt bằng loạt chuyến bay charter.

Chia sẻ với VOV.VN, ông Phan Đăng Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết đơn vị đã nhiều lần đi khảo sát tại khu vực Phú Yên cũ, nhằm mở rộng sản phẩm cho thị trường khách quốc tế và đánh giá khả năng khai thác chuyến bay charter.

"Vùng biển Tuy Hòa rất đẹp, những thắng cảnh như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện cùng phong cảnh hoang sơ và khí hậu phù hợp với dòng khách Âu đi nghỉ dưỡng. Trở ngại lớn nhất khiến Tuy Hòa chưa thể đón các chuyến bay charter chính là sự thiếu hụt các cơ sở lưu trú quy mô lớn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Đặc thù của các chương trình charter là điểm đến cần số lượng phòng nghỉ rất dồi dào và vị trí tương đối tập trung. Ví dụ mỗi tàu bay thân hẹp có thể chở trên 200 khách, còn máy bay thân rộng có thể mang theo hơn 300 khách mỗi lượt; khi các chuyến bay và lượng khách đến dồn dập thì khu vực Tuy Hòa khó có thể đáp ứng được", ông Phan Đăng Anh cho biết.

Các chuyến bay charter từ thị trường Nga và các nước CIS đang tạo động lực lớn cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... Nguồn: Anex Việt Nam

Đánh giá cao tiềm năng du lịch tại Tuy Hòa và tỉnh Đắk Lắk nói chung, ông Phan Đăng Anh cho rằng địa phương cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, được phân khu tập trung để tạo lực đẩy cho toàn vùng. Chỉ khi Tuy Hòa hình thành được một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, các doanh nghiệp khai thác charter mới có cơ sở triển khai kế hoạch bay trong vài năm tới.

"Khách quốc tế theo chương trình charter, điển hình như thị trường Nga, thường có thời gian lưu trú dài ngày trung bình từ 10 - 14 đêm. Khách Nga thân thiện và dễ chịu, nhưng họ cũng cần các lựa chọn trải nghiệm đa dạng để hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ. Tuy Hòa dù có nhiều bãi biển đẹp nhưng lại thiếu các dịch vụ bổ trợ như spa, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, các show diễn nghệ thuật... Sự thiếu vắng các mô hình giải trí về đêm, các quán bar ven biển (beach club) vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu của khách quốc tế sẽ là điểm trừ rất lớn, vì đây vốn là những dịch vụ thu hút hàng đầu với họ", ông Phan Đăng Anh chia sẻ.

Khách quốc tế trải nghiệm tại khu vực Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn: TUI BLUE Tuy Hòa

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Phú Khánh - Quản lý khách sạn TUI BLUE Tuy Hòa thừa nhận khó khăn lớn của ngành du lịch địa phương là hoạt động quảng bá chưa đồng bộ và thiếu hụt các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc để giữ chân du khách. Để vượt khó, doanh nghiệp đang nỗ lực tự thân đổi mới bằng cách phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thể thao, ẩm thực, dịch vụ MICE và các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương. Gói nghỉ dưỡng kết hợp TUI BLUE Nha Trang - TUI BLUE Tuy Hòa cũng được đơn vị xây dựng, với mục tiêu lôi kéo khách quốc tế từ Nha Trang, gia tăng hiện diện cho thương hiệu du lịch Tuy Hòa.

"Tuy Hòa có tiềm năng rất tốt nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Ngoài cảnh quan thiên nhiên đẹp, cần đầu tư thêm các sản phẩm trải nghiệm như văn hóa địa phương, thể thao, ẩm thực, wellness, tour khám phá và các hoạt động về đêm để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Chúng tôi cũng đề xuất địa phương tăng cường xúc tiến tại các thị trường quốc tế, hỗ trợ mở các chuyến bay charter và xây dựng liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch trong khu vực... Khi có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh cùng sự liên kết với hãng hàng không, công ty lữ hành và địa phương, chúng tôi cũng sẵn sàng góp phần nâng cao sức hút của điểm đến và tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các chuyến bay charter trong tương lai", ông Nguyễn Phú Khánh cho biết.

Các doanh nghiệp đề xuất tỉnh Đắk Lắk cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nguồn: TUI BLUE Tuy Hòa

Tháng 6 vừa qua, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay cùng định hướng đầu tư Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Tuy Hòa đã được công bố, kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác và tạo điều kiện mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư, phát triển du lịch địa phương; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Thêm vào đó, hệ thống lưu trú, ẩm thực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí cũng dần được hình thành, như việc công bố khách sạn 5 sao TUI BLUE Tuy Hòa hay khai trương khu thể thao, giải trí ngoài trời Park Golf tại Lumiere Family Village.

Trong thời gian chờ đợi những cú hích hạ tầng từ các nhà đầu tư và tháo gỡ chính sách từ chính quyền địa phương, ngành du lịch Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk duy trì phục vụ khách nội địa, tiếp đón dòng khách quốc tế FIT kết hợp nâng cao năng lực dịch vụ tại chỗ, từng bước chuẩn bị bền vững nhất để đón đầu các chuyến bay quốc tế khi thời cơ chín muồi.

Các chuyến bay charter từ thị trường Nga và các nước CIS đang tạo động lực lớn cho ngành du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... Trước thời cơ này, ngành du lịch Quảng Ninh cũng đang tích cực xúc tiến du lịch tại Nga, nhằm thu hút chuyến bay charter từ thị trường này. Theo các chuyên gia, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng giao thông, lưu trú, dịch vụ du lịch... tại Quảng Ninh hiện nay đáp ứng tốt nhu cầu của khách quốc tế. Tuy nhiên ngay cả một thị trường có tính sẵn sàng cao như Quảng Ninh, các chương trình bay charter quy mô lớn vẫn khó có thể triển khai ngay trong năm nay. Do đó sự chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng dài hạn của mỗi địa phương là vô cùng cần thiết.