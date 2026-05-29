Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng bứt phá với định hướng chiến lược mới

Theo đơn vị tư vấn lập đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, với tiềm năng và lợi thế hiện có, du lịch Đắk Lắk có thể xây dựng các sản phẩm định vị thương hiệu toàn cầu. Đó là sản phẩm du lịch gắn với văn hoá cồng chiêng, cà phê và voi ở phía Tây; sản phẩm du lịch gắn với di sản địa chất và Mũi Điện ở phía Đông của tỉnh.

Di tích Vũng Rô gắn với Bến tàu Không Số trên Con đường Hồ Chí Minh trên biển

Mô hình tăng trưởng của du lịch Đắk Lắk được xây dựng dựa trên trục giá trị "rừng - biển", trên cơ sở tạo ra các sản phẩm du lịch chuyển tiếp từ vùng cao nguyên xuống đến trung du và vùng ven biển. Ba cực tăng trưởng của du lịch Đắk Lắk được xác định là Vũng Rô - Mũi Điện - Đá Bia (gắn với lịch sử văn hoá). Đầm Ô Loan, hòn Yến, cù lao Mái Nhà (khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm biển đảo) và vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa (khai thác các giá trị địa chất, văn hóa đá và đầm vịnh).

Sau hội thảo góp ý đề án phát triển du lịch Đắk Lắk được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tiếp tục tổ chức hội thảo du lịch tại phường Tuy Hòa nhằm nhận diện cả tiềm năng và thách thức, hướng tới xây dựng các sản phẩm định vị thương hiệu toàn cầu. Tại hội thảo, vấn đề các đại biểu quan tâm nhất là hiện nay hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ du lịch và các dịch vụ bổ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu du khách khi đến Đắk Lắk.

Hội thảo góp ý đề án phát triển du lịch Đắk Lắk

Theo ông Trình Quang Bảo (chủ đầu tư Khu du lịch biển Bãi Xép), tỉnh Đắk Lắk cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn đang tồn tại mới có thể thu hút du khách, nhất là khách quốc tế đến với tỉnh, trong đó hạ tầng giao thông hàng không là việc cấp bách cần phải làm ngay.

"Tỉnh có sân bay Tuy Hòa với đường băng rất đẹp, nhưng chỉ có ít chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM, làm cho du khách muốn đến rất là khó khăn. Mong muốn sân bay Tuy Hòa được đầu tư, trước mắt chưa thể thành sân bay quốc tế nhưng có thể đáp ứng điều kiện đón chuyến bay charter, khai thác dòng khách từ những thị trường trọng điểm như thị trường Nga, thị trường Hàn Quốc. Lúc đó tỉnh Đắk Lắk sẽ có nguồn khách chất lượng và nghỉ dưỡng dài ngày", ông Trình Quang Bảo nêu ý kiến.

Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối các vùng, tuyến, điểm du lịch, theo chuyên gia từ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, trong khi tỉnh chưa đủ nguồn lực để đầu tư đồng bộ thì nên xây dựng những trạm dừng chân trên các tuyến và tạo ra những sản phẩm dọc theo hành trình từ Tây sang Đông hoặc ngược lại, giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn khi đến Đắk Lắk.

Mũi Điện là điểm đến nổi bật tại tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc tỉnh Phú Yên cũ)

Bà Đoàn Thị Nhiệm (Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) nêu ý kiến: "Trong khi chưa xây dựng những tuyến cao tốc hay Quốc lộ 29 thì nên chăng địa phương có những điểm trạm dừng, để khách đến đó họ ăn, nghỉ và họ đi. Cái thứ hai là giao thông ở những điểm du lịch thì địa phương nên đầu tư, cấp xã phải làm điều đó".

Theo ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, so với các địa phương lân cận tương đồng về tiềm năng rừng - biển, thì du lịch Đắk Lắk hiện đang đi sau. Đây là hạn chế nhưng cũng có thể là lợi thế của địa phương. Bài toán là phải xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành du lịch Đắk Lắk trong giai đoạn tới và những năm tiếp theo.

"Những tiềm năng du lịch vẫn còn hoang sơ, nên phải có những giải pháp đầu tư bài bản hơn. Đắk Lắk phát triển du lịch xanh, bền vững và thân thiện với môi trường; kết hợp từ văn hóa biển, văn hóa Chăm-pa đến văn hóa cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên. Tỉnh đang xây dựng những điểm du lịch cộng đồng, cần phải đặc sắc hơn. Viết ra những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với du lịch thì đó sẽ là những sản phẩm trải nghiệm rất đặc sắc mà có thể không ở đâu có", ông Lê Phúc Long cho biết.