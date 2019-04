Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Cà Mau “cầu cứu” vì xuống cấp

Từng là điểm du lịch hút khách nhất nhì của tỉnh Cà Mau nhưng nay Khu du lịch Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được duy tu, sửa chữa. Lượng khách du lịch những năm gần đây giảm mạnh. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Cà Mau đã 2 lần có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị chuyển giao Hòn Đá Bạc lại cho tỉnh quản lý, phát triển du lịch, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Cổng vào Khu du lịch Hòn Đá Bạc đìu hìu, vắng khách du lịch.

Xuống cấp nghiêm trọng



Ghi nhận của chúng tôi, hiện Khu du lịch Hòn Đá Bạc không còn thu vé vào cổng. Những ngày thường, điểm du lịch nổi tiếng một thời của tỉnh Cà Mau rất ít khách vào tham quan. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến với điểm du lịch này là chiếc cổng vào cũ kỹ. Tiếp đến là công trình cầu dẫn ra hòn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dải ngăn cách của cầu dẫn nhiều đoạn vách ngăn đã hư hỏng. Đặc biệt, một nhịp ở đoạn giữa cầu đã bị sụt lún, được treo biển cảnh báo nguy hiểm. Còn điểm nhấn cảnh quan nhân tạo một thời của nơi đây là tượng rồng ngậm ngọc, ngay thời điểm Tết Nguyên đán - dịp hút khách nhất vừa qua cũng không được sơn sửa lại. Còn cạnh bên tượng rồng là những tượng vật như: voi, tì hưu... đã bị sứt mẻ, bạc màu theo năm tháng.

Ông Tăng Văn Vũ, một hộ dân kinh doanh ngay tại Hòn Đá bạc cho biết, trước đây điểm du lịch này du khách về tham quan rất đông. Tuy nhiên, vài năm qua, không được sửa chữa, đầu tư thêm nên xuống cấp và ngày càng ít khách đến. Lượng khách giảm nhiều cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của người dân từ việc kinh doanh, buôn bán.

“Trước đây có đầu tư thì sẽ thu hút nhiều khách lắm, những mấy năm nay, ít khách đến hơn. Nhiều khách du lịch thì người dân cũng được nhờ, buôn bán được thu nhập cao hơn. Lâu ngày, mọi thứ xuống cấp, cần được tu bổ thêm. Đầu tiên cần phải có bãi tắm hay mở rộng những nơi nghỉ ngơi. Ít nhất cầu đường cũng phải trang trí, sửa sang lại”, ông Vũ nói.

Anh Nguyễn Hoàng Phong là du khách từ Vĩnh Long lần đầu về thăm vùng đất Cà Mau. Anh nghe nói nhiều đến Hòn Đá Bạc nên tìm về tham quan. Tuy nhiên, ấn tượng để lại cho anh Phong ngoài những cảnh quan tự nhiên và đa dạng các loại thủy hải sản nước mặn, nước ngọt anh được thưởng thức thì không còn gì đặc biệt: “Tôi thấy Hòn Đá Bạc đẹp, nhưng lại thiếu đầu tư. Tôi đến đây chủ yếu là đi vòng vòng xem cảnh quan thôi. Nếu được đầu tư bài bản, tôi nghĩ đây có thể thành một điểm du dịch đẹp, thu hút được du khách”.

Cầu dẫn ra cụm hòn bị sụt lún, tiềm ẩn nguy hiểm cho khách tham quan.

Lượng khách giảm sâu

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Cà Mau, Hòn Đá Bạc trước đó được giao cho một doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư, khai thác du lịch. Từ năm 2010 - 2015, trung bình có khoảng 200.000 lượt khách đến với điểm du lịch này mỗi năm. Năm 2014, khu du lịch này được chuyển giao về Bộ Công an quản lý. Vào những năm sau đó, lượng khách có xu hướng giảm dần.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Giai đoạn 2016 - 2017, lượng khách trung bình mỗi năm chỉ đạt khoảng 50% so với giai đoạn trước. Đặc biệt, lượng khách du lịch đợt Tết Nguyên đán 2019 vừa qua giảm sâu, chỉ đạt khoảng 36% so với năm trước.

Nói về lý do lượng khách ngày càng giảm mạnh, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Cà Mau cho biết: “Khi chuyển giao về Bộ Công an và trực tiếp do Công an tỉnh Cà Mau quản lý, khu di tích Hòn Đá bạc được giao cho một doanh nghiệp khác khai thác. Do hợp đồng hằng năm, nên doanh nghiệp không đầu tư thêm, không tu bổ sửa chữa nên ngày càng xuống cấp và giá trị du lịch giảm dần”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo ông Trần Hiếu Hùng, xét tổng thể trong phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau, Hòn Đá Bạc là một trong hai điểm phát triển du lịch thuận lợi nhất. Điểm du lịch này chỉ cách TP Cà Mau khoảng 40km, trên đường đi tham quan du khách còn có thể ghé thăm Vườn Quốc gia U Minh hạ và khám phá đa dạng sinh thái cả nước nước mặn và ngọt của tỉnh. Ngành chức năng địa phương đã có định hướng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại Hòn Đá Bạc. Tuy nhiên, do tỉnh không trực tiếp quản lý nên chưa thể thực hiện như mong muốn.

Ông Nguyễn Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị - Công an tỉnh Cà Mau (đơn vị trực tiếp quản lý Khu di tích Hòn Đá Bạc) cho biết, Hòn Đá Bạc là Di tích cấp quốc gia của lực lượng Công an nên Công an quản lý là đúng. Tuy nhiên, do không có chuyên môn sâu trong phát triển du lịch nên tiềm năng nơi đây chưa phát huy được. Xét về du lịch, rõ ràng Hòn Đá Bạc là một tài nguyên đặc biệt của tỉnh Cà Mau. Nơi đây hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch như: Cảnh quan, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và có cả yếu tố lịch sử. Cứ để mai một một tài nguyên du lịch như vậy là lãng phí nên cần phải tính toán sao cho hài hòa.

Hòn Đá Bạc được đánh giá rất có tiềm năng phát triển du lịch...

...nhưng chưa được đầu tư xứng tầm.

Theo ông Trực, vẫn nên để lực lượng công an quản lý tổng thể Khu di tích Hòn Đá Bạc và trực tiếp quản lý các công trình di tích ở đây. Còn về du lịch, phát triển ở đâu, chỗ nào thì cần tính toán rồi giao cho cho ngành chuyên môn địa phương để quy hoạch cho bài bản, đầu tư cho xứng tầm: “Chưa xứng tầm ở chỗ điều kiện phát triển du lịch rất tốt nhưng chưa khai thác, tạo thành khu du lịch đẹp được. Vì sao, vì chúng ta chưa có những đầu tư lớn để phát triển du lịch ở đây. Hơn nữa, mình chưa có người chuyên sâu làm. Để phát triển xứng tầm thì phải có những người xứng tầm, vừa có tâm vừa có tầm để phát triển được. Hãy để cho những nhà đầu tư lớn vào, người ta thực hiện như thế nào vừa có lợi cho nhà nước, vừa có lợi cho doanh nghiệp, vừa có lợi cho khu di tích, vừa có lợi cho dân”.

Hòn Đá Bạc được xem là một tài nguyên du lịch đặc biệt của tỉnh Cà Mau. Cụm hòn này chỉ cách bờ chưa đến 1 km. Cảnh sắc nơi đây đẹp và hội tụ nhiều yếu tố để phát triển du lịch. Trước đây, khu du lịch này từng phát huy được hiệu quả nhưng hiện nay đã xuống cấp trầm trọng đang rất cần được quan tâm, đầu tư./.