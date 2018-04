Khung cảnh ngoạn mục của những con đường đẹp nhất thế giới

Route 163, Mỹ: Là bối cảnh của nhiều bộ phim, con đường tuyệt đẹp này đưa du khách băng qua những địa điểm nổi tiếng của nước Mỹ và những sa mạc đá đỏ. Đường núi Tiananmen, Trung Quốc: Với độ cao 1100 mét dẫn đến động Tiananmen, con đường này được ví như “cánh cổng đến thiên đường”. Tuy nhiên với địa hình hiểm trở, nơi đây cũng được coi là một trong những con đường thách thức nhất hành tinh. Đường Atlantic, Na Uy: Con đường này không chỉ nổi tiếng với cây cầu Storseisundet đáng sợ nhất thế giới mà còn níu chân du khách bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh. Highway One, Mỹ: Chạy dọc bờ biển California, hiếm có con đường nào đẹp như Highway One với những vách đá ven biển và những cây gỗ đỏ cổ thụ. Route 1, Iceland: Route 1 có lẽ là con đường tuyệt vời nhất Iceland, nơi mà du khách có thể tận hưởng những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng trên thế giới như sông băng, núi lửa… Blue Ridge Parkway, Mỹ: Mặc dù con đường này khá hiểm trở và không dành cho những tài xế “tay mơ” nhưng vẻ đẹp của nó vào mùa thay lá có thể “đốn tim” bất kỳ du khách nào. Karakoram Highway, Trung Quốc và Pakistan: Để lái xe ở đây, bạn phải vô cùng cẩn trọng bởi địa hình nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đủ dũng cảm để đi hết tuyến đường này, vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên sẽ không làm bạn thất vọng. Strada Statale 163, Italy: The Strada Statale 163 có những địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản thế giới như bờ biển Amalfi và Sorrento Peninsula với vách đá vôi trắng và khung cảnh nhìn ra biển Địa Trung Hải trong xanh. Milford Road, New Zealand: Đường Milford chạy qua vùng phía nam của dãy núi Alps gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. The Great Ocean Road, Australia: Great Ocean Road đem tới khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục chạy dọc 300 km bờ biển với những bãi cát đẹp, những vách đá hiểm trở, thác nước và rừng rậm nhiệt đới. Ruta 40, Argentina: Trải dài hơn 5141 km, Ruta 40 chạy dọc gần như suốt chiều dài đất nước Argentina, đi qua vùng Patagonia xinh đẹp và bao quanh dãy Andres hùng vĩ. Chapman’s Peak Drive, Nam Phi: Đây là con đường đầy phiêu lưu nhưng khi đã ghé thăm, bạn sẽ không bao giờ hối hận với cảnh quan đẹp mê hồn của nơi này.

