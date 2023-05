Kiểm tra các khách sạn "tự gắn sao" tại 11 địa phương

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức bán “combo du lịch giá rẻ” trên mạng

VOV.VN - Sáng 5/5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bằng cách giả mạo các công ty lữ hành, du lịch, phòng vé máy bay để bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… ảo trên mạng để chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân với số tiền lên đến nhiều tỷ.