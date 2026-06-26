Lai Châu đón gần 1 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, từ đầu năm 2026 đến nay toàn tỉnh đã đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 37.000 lượt khách quốc tế, đạt 51% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 858 tỷ đồng, tương đương 65,3% kế hoạch.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, sinh thái và khám phá thiên nhiên ở địa phương. Các điểm đến nổi bật có thể kể đến như: Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải 1, guồng nước Nà Khương, các tuyến trekking leo núi chinh phục Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn, Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San), cầu kính Rồng Mây, thác Nậm Lúc...

Văn hóa đặc trưng của 20 dân tộc đang ngày càng được du khách ưa thích khám phá

Ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, song song với việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tỉnh cũng chú trọng đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Cùng với đó là tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác với nhiều địa phương trong và ngoài nước.

"Để giới thiệu các sản phẩm du lịch của Lai Châu đến với du khách trong nước và quốc tế, chúng tôi đang triển khai các chương trình liên kết, hợp tác phát triển với các vùng, các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó, chúng tôi đã và đang triển khai hiệu quả khối liên kết giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với TP.HCM và liên kết giữa Lai Châu với Hà Nội; Lai Châu với Lào Cai và Lai Châu với nhóm các tỉnh Nam Trung Bộ. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các tỉnh Tây Bắc mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong cả nước", ông Trần Quang Kháng cho biết.

Lai Châu có hệ thống hang động được kiến tạo hàng nghìn năm

Trong 6 tháng cuối năm, Lai Châu tiếp tục định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, đẩy nhanh quy hoạch các khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ và Cao nguyên Sìn Hồ; đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn như giải marathon Lai Châu, giải marathon đường đá cổ Pa Vi, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu và chuỗi hoạt động Tết Độc lập 2/9. Đặc biệt, sự kiện Concert Y-Fest dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, ngành du lịch Lai Châu đang tiến gần mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách trong năm nay, với tổng doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng; khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điểm đến trên bản đồ du lịch vùng Tây Bắc.