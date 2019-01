Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

Từ lâu làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nổi tiếng là làng chuyên trồng và cung cấp nhiều loại hoa cho thị trường. Đến làng hoa Tây Tựu những ngày này có thể cảm nhận không khí khẩn trương, hối hả của những nhà vườn khi vụ hoa Tết đến. Các loại hoa được trồng tại đây chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc và hoa ly. Ngoài ra, một số loại hoa khác cũng được trồng nhưng số lượng ít hơn như hoa thược dược, violet… Không chỉ có cúc, ly, violet… mà hoa đào cũng được một số nhà vườn đầu tư trồng. Thời tiết nắng ấm trước đó làm hoa nở bung khiến không ít người trồng hoa “đứng ngồi không yên”. So với nhiều loại hoa khác, hoa đồng tiền lại là hoa “đỏng đảnh” đòi hỏi nhiều công sức hơn từ người trồng. Tại làng hoa Tây Tựu, hoa đồng tiền được trồng và chăm sóc đặc biệt bên trong nhà lưới tách biệt với bên ngoài. Hoa cúc được các nhà vườn bấm ngọn, bấm nụ để khi thu hoạch thì hoa sẽ nở to và đẹp. Khi hoa hồng vừa mới hé nở, người trồng hoa sẽ đặt các bao che lên hoa nhằm ngăn sâu ăn hoa và ảnh hưởng của thời tiết. Cùng với đó, hoa cũng sẽ nở to, giữ được màu sắc đẹp khi đem bán. Hoa ly hiện tại đã bắt đầu vào thời điểm ra nụ. Đây cũng là loại hoa mang lại thu nhập cao cho người làng hoa Tây Tựu. Tuy nhiên, nếu mất giá thì người trồng ly cũng có thể “mất Tết”. Tới thời điểm này, khâu chăm bón cho hoa là vô cùng quan trọng. Ông Trần Thế Thành (người trồng ly) chia sẻ: “Khi ly bắt đầu có nụ cũng là lúc việc chăm sóc phải rất cẩn trọng. Nếu cận Tết hoa vẫn chưa nở, chúng tôi sẽ thắp điện 24/24 giờ để kích hoa nở đúng dịp Tết”. Người dân phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh để hoa có thể sinh trưởng, phát triển tốt. Hoa hồng trồng trong chậu đang được người dân tạo dáng cố định hoa để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết. Bà Phạm Thị Hồng (người trồng cúc) cho biết: “Năm nay nhà tôi trồng 2 sào cúc cho vụ Tết. Để chuẩn bị cho vụ quan trọng nhất năm, nhà tôi đã trồng cúc từ gần 3 tháng trước. Nếu thời tiết diễn biến thuận lợi thì cúc sẽ nở đúng vào dịp Tết, giá hoa có thể giao động với 100-150 nghìn/bó 50 bông”. Bên cạnh việc chăm sóc hoa cho vụ Tết thì hiện tại, những loại hoa đang nở được người dân tất bật thu hoạch để phục vụ người chơi hoa. Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được chở tới khắp các chợ tại Hà Nội. Người dân Tây Tựu ai nấy đều mong vụ hoa Tết năm nay sẽ gặp thời tiết thuận lợi, hoa được mùa được giá.

Từ lâu làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nổi tiếng là làng chuyên trồng và cung cấp nhiều loại hoa cho thị trường. Đến làng hoa Tây Tựu những ngày này có thể cảm nhận không khí khẩn trương, hối hả của những nhà vườn khi vụ hoa Tết đến. Các loại hoa được trồng tại đây chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc và hoa ly. Ngoài ra, một số loại hoa khác cũng được trồng nhưng số lượng ít hơn như hoa thược dược, violet… Không chỉ có cúc, ly, violet… mà hoa đào cũng được một số nhà vườn đầu tư trồng. Thời tiết nắng ấm trước đó làm hoa nở bung khiến không ít người trồng hoa “đứng ngồi không yên”. So với nhiều loại hoa khác, hoa đồng tiền lại là hoa “đỏng đảnh” đòi hỏi nhiều công sức hơn từ người trồng. Tại làng hoa Tây Tựu, hoa đồng tiền được trồng và chăm sóc đặc biệt bên trong nhà lưới tách biệt với bên ngoài. Hoa cúc được các nhà vườn bấm ngọn, bấm nụ để khi thu hoạch thì hoa sẽ nở to và đẹp. Khi hoa hồng vừa mới hé nở, người trồng hoa sẽ đặt các bao che lên hoa nhằm ngăn sâu ăn hoa và ảnh hưởng của thời tiết. Cùng với đó, hoa cũng sẽ nở to, giữ được màu sắc đẹp khi đem bán. Hoa ly hiện tại đã bắt đầu vào thời điểm ra nụ. Đây cũng là loại hoa mang lại thu nhập cao cho người làng hoa Tây Tựu. Tuy nhiên, nếu mất giá thì người trồng ly cũng có thể “mất Tết”. Tới thời điểm này, khâu chăm bón cho hoa là vô cùng quan trọng. Ông Trần Thế Thành (người trồng ly) chia sẻ: “Khi ly bắt đầu có nụ cũng là lúc việc chăm sóc phải rất cẩn trọng. Nếu cận Tết hoa vẫn chưa nở, chúng tôi sẽ thắp điện 24/24 giờ để kích hoa nở đúng dịp Tết”. Người dân phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh để hoa có thể sinh trưởng, phát triển tốt. Hoa hồng trồng trong chậu đang được người dân tạo dáng cố định hoa để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết. Bà Phạm Thị Hồng (người trồng cúc) cho biết: “Năm nay nhà tôi trồng 2 sào cúc cho vụ Tết. Để chuẩn bị cho vụ quan trọng nhất năm, nhà tôi đã trồng cúc từ gần 3 tháng trước. Nếu thời tiết diễn biến thuận lợi thì cúc sẽ nở đúng vào dịp Tết, giá hoa có thể giao động với 100-150 nghìn/bó 50 bông”. Bên cạnh việc chăm sóc hoa cho vụ Tết thì hiện tại, những loại hoa đang nở được người dân tất bật thu hoạch để phục vụ người chơi hoa. Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được chở tới khắp các chợ tại Hà Nội. Người dân Tây Tựu ai nấy đều mong vụ hoa Tết năm nay sẽ gặp thời tiết thuận lợi, hoa được mùa được giá.