Lào - thị trường thu hút khách du lịch Việt năm 2024

Các điểm đến ở Lào đều có câu chuyện riêng, mang đậm đấu ấn dân tộc và là sự tự hào của người Lào. Trong 6 ngày, đoàn Famtrip tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Cánh đồng chum, thác nước Kuangsi, Bảo tàng quốc gia, chùa Sỉ Mương, chùa Xieng Thong, That Luang, Di sản văn hoá Phật giáo và hiện được coi là biểu tượng của đất nước Lào; Khải hoàn môn Patuxay; Vườn tượng Phật; Đèo đá Thạch Lâm.... Kết thúc chương trình, một cuộc tọa đàm được tổ chức với mong muốn lắng nghe những đánh giá, góp ý của hơn 30 doanh nghiệp lữ hành trong chuyến Famtrip này cũng như phía doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của Lào.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Lữ hành Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Lào để cùng tạo ra những sản phẩm chất lượng dành cho du khách Việt.

Bà Nguyễn Tiến Hào, Giám đốc công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Mặt trời Phương Nam (PNS Travel - Phương Nam Sun Travel), đơn vị tổ chức Famtrip cho biết: "Với thị trường Lào, so với các điểm trong khu vực Đông Nam Á thì được đánh giá là điểm chưa có nhiều điểm nhấn, cung đường đi hơi khó khăn nên sẽ đi sau so với các thị trường đang được du khách lựa chọn nhiều như Thái Lan, Malaysia… Khi du khách đã trải nghiệm ở các nước trong khu vực rồi thì họ sẽ nhớ đến Lào. Đó cũng là lý do tôi hướng tới tuyến điểm du lịch còn nhiều thú vị này".

Theo Giám đốc công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Mặt trời Phương Nam, hiện chúng ta chưa biết cách truyền tải tuyến điểm Lào đến với du khách để họ hiểu được rằng nhiều điểm của Lào đẹp hơn hẳn so với một số điểm của các nước Đông Nam Á. Dẫu biết cung đường khó khăn nhưng chúng ta phải đưa ra nhiều thông tin để khách hàng biết đến tuyến điểm này. Các điểm đến của Lào được đánh giá là hấp dẫn tuy nhiên trở ngại lớn nhất đối với du lịch của đất nước triệu voi này chính là cung đường đi khó khăn vất vả. Đường bay chưa có nhiều chuyến, đường bộ kéo dài thời gian di chuyển trên đường cho du khách. Đó cũng là điểm yếu khiến cho Lào chưa thực sự thu hút được lượng lớn từ đất nước láng giềng Việt Nam.

Thác nước Kuangsi, Luongphabang, Lào - một trong những thác nước mà bạn nên đến một lần trong đời

Bà Phanvathvongsouk, Giám đốc doanh nghiệp MP Tour (Lào) cho hay: "Lào luôn đánh giá thị trường Việt Nam là một trong những thị trường lớn, quan trọng. Năm 2024, Lào mong muốn được đón lượng lớn du khách Việt đến khám phá và trải nghiệm các sản phẩm du lịch để hiểu hơn về cuộc sống của đất nước láng giềng. Người Lào cũng rất thích đi du lịch đến Việt Nam đặc biệt là thích biển. Chúng tôi mong muốn thông qua du lịch cũng là cách để gắn kết giúp tình hữu nghị hai bên ngày càng bền chặt".

Các điểm đến ở Lào đều có câu chuyện riêng, mang đậm đấu ấn dân tộc và là sự tự hào của người Lào.

Năm Du lịch Lào 2024, chính quyền nước này đặt mục tiêu đón ít nhất 2,7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm sau nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 nhằm thúc đẩy ngành du lịch của Lào, tạo thêm việc làm cho xã hội và tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Để đạt được kết quả như mong muốn, các địa điểm du lịch đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia của Lào đã được cải tạo, nâng cấp, lắp đặt biển chỉ dẫn theo các tuyến đường kết nối giữa các vùng, kết nối với các nước láng giềng và theo các tuyến đường dẫn vào các địa điểm du lịch. Các khu du lịch đạt tiêu chuẩn cũng đã được cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch sinh thái.

Một số hình ảnh trong chuyến Famtrip tại Lào: