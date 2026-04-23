Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước

Tối 23/4, tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM), Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 chính thức khai mạc. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Cánh đồng lúa được làm từ bánh mì. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lễ hội quy tụ khoảng 150 gian hàng đến từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, tạo nên không gian ẩm thực phong phú, sôi động. Trong 4 ngày diễn ra (từ 23 đến 26/4), nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức, nổi bật là chương trình công diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì, mang đến trải nghiệm mới mẻ, phù hợp xu hướng ẩm thực hiện đại.

Bên cạnh đó, các khu trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt – Pháp, tiểu cảnh “máy bay bánh mì”, mô hình bánh mì cách điệu kết hợp tháp Eiffel, cánh đồng lúa bằng bánh mì… trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách.

Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng gian hàng bánh mì nào cũng đông nghịt khách đến mua, thưởng thức. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Chị Margot Blaise, du khách người Pháp, lần đầu thưởng thức bánh mì Việt Nam tại lễ hội, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến tham gia Lễ hội bánh mì Việt Nam. Tôi thực sự thích bánh mì của Việt Nam, nó rất ngon khi ăn kèm với các loại nhân thịt. Điều tôi thích nhất là vị cay, cùng với bánh mì rất giòn, phần ruột bánh cũng rất ngon. Ở Pháp, bánh mì kẹp giăm bông và phô mai rất nổi tiếng, nhưng tôi nghĩ bánh mì Việt Nam còn ngon hơn cả bánh sandwich ở nước tôi”.

Người dân, du khách thích thú chụp ảnh với tháp Eiffel làm từ bánh mì. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trong khi đó, ông Colin Thompson, du khách đến từ Australia, cũng bày tỏ ấn tượng: “Lễ hội Bánh mì thật sự rất tuyệt vời, đồ ăn ngon và cách tổ chức rất ấn tượng. Bánh mì ở đây rất tươi, bạn có thể mua ở khắp nơi và lúc nào cũng ngon. Tôi đặc biệt thích lớp vỏ bánh giòn. Bánh mì Việt Nam có nhiều hương vị hơn với các nguyên liệu như rau tươi, thịt… ngon hơn nhiều so với ở quê nhà tôi. Thật sự rất tuyệt”.

Chị Margot Blaise, du khách Pháp, cùng người bạn xếp hàng để mua bánh mì tại lễ hội. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, lễ hội năm nay tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các sự kiện ẩm thực quy mô lớn. Qua từng năm, quy mô không ngừng mở rộng, góp phần khẳng định bánh mì dần trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được siết chặt.