Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - điểm nhấn thu hút khách du lịch

Bất ngờ lớn nhất của mùa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay là lần đầu tiên đội pháo hoa tân binh Z121 Vina Pyrotech của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự và đã có mặt ở đêm chung kết. Trong lần “chào sân” ấn tượng, tân binh Z121 Vina Pyrotech đã lấy được cảm tình và lời khen ngợi của khán giả.

Phần trình diễn của đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) tại đêm chung kết

Một chút tiếc nuối vì bị tuột mất ngôi vị Quán quân và giành ngôi Á quân, nhưng Đại tá Trần Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Z121 Vina Pyrotech vẫn tự hào khi màn ra mắt đầu tiên trong một sân chơi lớn tầm quốc tế, đội đã để lại ấn tượng đẹp. Toàn đội càng bất ngờ và hạnh phúc khi màn trình diễn của mình được ban giám khảo đánh giá cao và dành được tình cảm đặc biệt của khán giả: “Lần đầu tiên tham gia DIFF, chúng tôi chỉ kỳ vọng đây là một sân chơi mà chúng tôi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thôi. Rất phấn khởi là được sự ủng hộ, chào đón của khán giả cũng như sự đánh giá của ban giám khảo”.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng là điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Qua 13 lần tổ chức, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 10 đội thi tham dự và thời gian kéo dài nhất trong các kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam có 2 đội dự thi và cũng lần đầu tiên đại diện của Việt Nam lọt vào đến trận chung kết và giành ngôi Á quân.

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới nhận xét: đây là mùa giải có chất lượng đồng đều và sáng tạo nhất từ trước tới nay. Các đội đã ứng dụng rất tốt công nghệ hiện đại, đồng thời truyền tải bản sắc văn hóa vào từng tiết tấu pháo hoa: “Điểm cải tiến đáng chú ý nhất của DIFF 2025 chính là tầm nhìn mạnh mẽ và sự hậu thuẫn vững chắc từ đơn vị tổ chức cùng chính quyền địa phương. Chính sự phối hợp này đã giúp hiện thực hóa một lễ hội quy mô lớn như vậy. Không có sự kiện nào trên thế giới quy tụ tới 10 quốc gia thi đấu như DIFF. Vì vậy, đây hiện là lễ hội pháo hoa lớn nhất và dài nhất toàn cầu. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng DIFF và góp phần vào không khí sôi động của Đà Nẵng”.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng là một sự kiện quốc tế đã trở thành một thương hiệu nổi bật, riêng có của Đà Nẵng.

Đã qua nhiều lần tổ chức nhưng Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng vẫn luôn hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn người xem. Gần 2 tháng qua, cứ vào tối thứ Bảy hàng tuần, dòng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động và lung linh sắc màu. Khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín người xem. Khách du lịch muốn ở các khách sạn cao tầng 2 bên bờ sông Hàn, gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải đặt trước từ rất sớm. Vào mỗi đêm trình diễn pháo hoa, 2 bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng…dòng người dân và du khach chen chúc đứng, ngồi xem pháo hoa.

Bà Hồ Thị Thu, khách du lịch đến Đà Nẵng xem trình diễn pháo hoa bày tỏ cảm xúc: “Thật tuyệt vời và rất là nghệ thuật. Lần sau, nếu có dịp cũng sẽ quay trở lại Đà Nẵng để xem lễ hội bắn pháo hoa quốc tế một lần nữa”.

Khán giả hào hứng xem pháo hoa.

Qua mỗi kỳ, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn. Để mỗi đêm thi diễn ra thành công, thành phố Đà Nẵng phải huy động các lực lượng Công an, Biên phòng, Phòng cháy chữa cháy, y tế, dân quân địa phương, vệ sinh môi trường và tình nguyện viên…

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một sự kiện quốc tế đã trở thành một thương hiệu nổi bật, riêng có của Đà Nẵng, điểm nhấn thu hút khách du lịch. Lần đầu tiên, thành phố bên sông Hàn đón số chuyến bay kỷ lục. Ngày 11/7, có 171 chuyến đến Đà Nẵng, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Trong ngày diễn trận chung kết (12/7), Đà Nẵng đón 165 chuyến bay, trong đó có 55 chuyến quốc tế. Lượng khách do các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế, tăng tới 81%.

Ước tính lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ từ 31/5 - 28/6/2025, chưa tính đêm chung đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành trong tháng 6/2025 ước đạt 3.869 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2024.

Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc, chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm tới, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và du lịch của thành phố Đà Nẵng. Định hướng của thành phố cho DIFF trong 5 năm tới gắn với phát triển Khu thương mại tự do và bước vào kỷ nguyên mới: “Trong tương lai, DIFF sẽ không còn giới hạn tại khu vực sông Hàn mà sẽ nghiên cứu, mở rộng ra các không gian khác phù hợp, nhằm tận dụng địa hình đa dạng của thành phố. Chúng tôi sẽ nghiên cứu khả năng kéo dài DIFF thành chuỗi sự kiện suốt mùa hè, kết hợp với các lễ hội âm nhạc, ẩm thực, đường phố, biến Đà Nẵng thành "thành phố lễ hội 4 mùa".

