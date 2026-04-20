Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

Xung quanh đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là biển xanh thẳm, xa xa vách đá núi lửa dựng đứng, gió lồng lộng thổi qua từng con đường ven đảo… Nhưng đi sâu hơn một chút, du khách bắt đầu chạm vào một lớp văn hóa rất riêng của đảo. Từ Âm Linh Tự, mộ gió lính Hoàng Sa đến các đình làng An Vĩnh, An Hải… mỗi nơi là một câu chuyện về con người và hành trình giữ biển.

Trên hòn đảo nhỏ, đình, miếu, lăng dày đặc, gắn với đời sống thường ngày của người dân. Không ồn ào, không phô bày, nhưng đủ để người đến cảm nhận rõ một mạch ký ức đang được gìn giữ.

Bạn Trần Khánh Vy, du khách từ TP. Hồ Chí Minh, sau 3 ngày trải nghiệm tại đảo Lý Sơn chia sẻ: “Bình thường, mọi người biết đến Lý Sơn với biển đẹp, cảnh đẹp. Nhưng em thấy, phần tâm linh và văn hóa của Lý Sơn có bề dày rất sâu, rất đậm. Điều ý nghĩa nhất là khi mình đứng ở đây, chứng kiến hàng trăm năm qua, người dân vẫn không bao giờ quên công ơn cha ông đã đi cắm mốc chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Một điều gì đó rất thiêng liêng lan tỏa và chạm đến cảm xúc của mình”.

Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn đang làm mới mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm. Từ bơi vượt biển, lướt ván SUP, đến đua thuyền truyền thống, việt dã “Theo dấu chân tiền tiêu”… Mỗi hoạt động là một cách để du khách hòa mình vào nhịp sống biển đảo. Du lịch vì thế cũng khác đi. Không chỉ đứng ngắm, chụp ảnh, du khách muốn được tham gia, được vận động, được sống trong không gian bản địa. Và chính những trải nghiệm đó đang giữ chân du khách ở lại Lý Sơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, đến từ Hà Nội dự định sẽ lưu trú lại đây hơn 1 tuần để trải nghiệm các điểm đến, ẩm thực và văn hoá vùng đất này

“Tôi thấy biển tại đây rất đẹp, nước rất trong, không khí mát mẻ. Buổi tối đứng trên cao nhìn xuống biển thấy rất nhiều tàu cá, ánh đèn lung linh từ đảo lớn bên kia. Thật sự buổi tối tại đây rất đẹp”, chị Nguyễn Thị Mỹ Lan chia sẻ.

Những ngày này, đảo Lý Sơn đã “nóng lên” trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Nhiều khách sạn, homestay đã có người đặt phòng từ sớm. Không khí trên đảo nhộn nhịp hơn. Tàu ra đảo liên tục tăng chuyến. Dòng người tìm về biển xanh, nắng gió và sự yên bình rất riêng của Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Biên phòng tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo.

Thượng úy Ngô Lắm, Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ thông tin: “Chúng tôi duy trì kiểm tra, giám sát người, phương tiện và hàng hóa ra vào khu vực cảng; đồng thời làm thủ tục cho các phương tiện từ bờ ra đảo. Bên cạnh đó, phối hợp với Cảng vụ hàng hải và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải trên tàu, cũng như phao cứu sinh dành cho hành khách”.

Từ một điểm đến quen thuộc, Lý Sơn đang từng bước được định vị lại trong chiến lược phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ dừng ở khai thác cảnh quan tự nhiên, địa phương đang đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng các điểm tham quan. Trong đó, khu vực Núi Thới Lới được xác định là điểm nhấn, vừa là hồ chứa nước, vừa là không gian du lịch trên cao. Tuyến đường lên hồ Thới Lới được mở rộng, khu vực cột cờ đã chỉnh trang, tạo thêm điểm dừng chân thú vị với du khách.

Trong định hướng đó, không gian du lịch đang được mở rộng theo hướng liên kết. UBND đặc khu Lý Sơn đang tính toán liên kết du lịch từ Lý Sơn với các khu vực miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là hướng đi mới trong phát triển du lịch của địa phương.

“Lý Sơn và Măng Đen đã ký kết hợp tác khá chi tiết. Các sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của hai địa phương sẽ được trao đổi, kết nối với nhau, nhằm hình thành sản phẩm du lịch liên kết giữa núi và biển. Hiện nay, Lý Sơn đang xây dựng đề án trình Bộ Chính trị phê duyệt theo Nghị quyết 26, với mục tiêu phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước”, ông Nguyễn Văn Huy cho biết thêm.

Từ biển đảo đến miền núi, một hành trình trải nghiệm đang dần được nối dài. Khi các không gian du lịch được kết nối, Lý Sơn không chỉ là điểm đến, mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm rộng hơn của du khách khi đến với tỉnh Quảng Ngãi.