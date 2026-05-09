Những hình ảnh ấn tượng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

Thứ Bảy, 16:21, 09/05/2026

VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam). Lễ duyệt binh năm nay không có đoàn khí tài cơ giới - điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua.

Ngày 9/5 được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất ở Nga. Đây là dịp kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Sự kiện thường được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ, ngay bên ngoài Điện Kremlin ở Moscow.
Lễ duyệt binh năm nay không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Removich Belousov tiến vào Quảng trường, tiến hành duyệt đội hình tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng.
Bộ trưởng Belousov gửi lời chúc tới các quân nhân góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Phần nghi lễ vẫn diễn ra như mọi năm với trọng tâm là bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Putin kêu gọi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Liên Xô đã mất khoảng 26,6 triệu người trong cuộc chiến này.
Đội ngũ duyệt binh là các binh sĩ và thủy Nga, trong đó có nhiều người từng tham gia chiến dịch ở Ukraine.
Các khối duyệt binh cũng bao gồm đại diện những học viện quân sự thuộc mọi quân binh chủng và lực lượng vũ trang Nga. 
Năm nay, học viên trường quân sự Suvorov và Nakhimov, các lữ đoàn thiếu sinh quân không có mặt tại lễ duyệt binh như mọi năm.
Các binh sĩ Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow ngày 9/5/2026.
Các nữ quân nhân tham gia lễ duyệt binh.
Để bảo đảm an ninh cho sự kiện quan trọng này, Nga đã tăng cường các biện pháp cần thiết, bao gồm hạn chế kết nối internet di động và gửi tin nhắn SMS.
Nga - Ukraine đã nhất trí về lệnh ngừng bắn ngày 9-11/5 dưới sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
Lễ duyệt binh năm nay vẫn có phần trình diễn trên không, với sự tham gia của đội hình các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30 thuộc đội bay nhào lộn "Hiệp sĩ Nga" và "Swifts".
Máy bay tấn công Su-25 tô điểm bầu trời thủ đô Moscow bằng 3 màu của quốc kỳ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin ở trung tâm Moscow sau lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters.

VOV.VN - Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) diễn ra lúc 10h sáng 9/5 (tức 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam).

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

