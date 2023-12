Năm 2024 du lịch Hà Nội không đặt mục tiêu phục hồi như trước đại dịch

Du lịch Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023, với nhiều kết quả vượt chỉ tiêu ban đầu. Năm nay tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt khách (tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019). Trong đó, Hà Nội đón 4 triệu lượt khách quốc tế (tăng 33,3% so với kế hoạch, tương đương 57% kết quả năm 2019) và 20 triệu lượt khách nội địa (tăng 5% so với kế hoạch, tương đương 91% kết quả năm 2019). Tổng thu từ khách du lịch năm 2023 ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng (tăng 13,83% so với kế hoạch, tương đương 84,4% kết quả năm 2019).

Nhiều sản phẩm du lịch mới đã được ra mắt tại Hà Nội trong năm 2023.

Hiện nay Hà Nội có 3.758 cơ sở lưu trú du lịch với 71.016 phòng; trong đó có 605 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 26.411 phòng, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 37% tổng số phòng. Năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 58,7%, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024 ngành du lịch Hà Nội phấn đấu tiếp tục phục hồi, tăng trưởng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng; giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước; tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.

Theo đó năm 2024 Hà Nội đặt mục tiêu đón khoảng 26,5 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch năm 2024 phấn đấu đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ đồng. Các chỉ tiêu này vẫn thấp hơn kết quả của năm 2019, khi Hà Nội đón gần 29 triệu lượt khách, trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 7 triệu lượt, khách du lịch nội địa khoảng 22 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch năm 2019 đạt khoảng 103.800 tỷ đồng.

Tại hội nghị Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững được tổ chức tháng 11/2023, báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19.