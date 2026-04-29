Nâng cấp chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch Hạ Long, Quảng Ninh

Những không gian quen thuộc dọc ven bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang được “làm mới” theo hướng tăng trải nghiệm, bắt kịp xu hướng thị trường. Các quán cà phê ven biển, bãi tắm hay điểm check-in được thiết kế lại theo mùa, tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Không gian du lịch không chỉ giữ được vẻ đẹp đặc trưng của vùng biển, mà còn đáp ứng nhu cầu khám phá, ghi lại khoảnh khắc của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Đáng chú ý, Tổ hợp vui chơi giải trí về đêm bên bờ vịnh Hạ Long mới được đưa vào khai thác với nhiều chương trình biểu diễn và không gian giải trí mới hấp dẫn du khách.

Tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí về đêm tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa vào các buổi tối.

Đặc biệt, việc tăng cường kết nối giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà đã mở rộng không gian du lịch liên vùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thiết kế, bổ sung các dịch vụ mới. Các hải trình kéo dài 7 - 8 tiếng tham quan vịnh Hạ Long đang dần trở thành sản phẩm nổi bật, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm trên biển. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các đơn vị trong chuỗi dịch vụ du lịch, từ lưu trú, ăn uống đến vận chuyển và điểm tham quan đã hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ khu vực ven vịnh Hạ Long, mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho du khách.

Ông Nguyễn Xuân Chiến - đại diện Sun Group Vùng miền Bắc cho biết: "Các cơ sở kinh doanh của chúng tôi tại Quảng Ninh như các khách sạn, các công viên đều được đầu tư làm mới sản phẩm. Đặc biệt, năm nay chúng tôi đầu tư chợ đêm Vui - Fest mới tại khu vực Bãi Cháy và ngọn hải đăng, với mong muốn biến nơi đây trở thành tâm điểm du lịch hè của miền Bắc. Tại đây chúng tôi sẽ có những show diễn như carnaval đường phố, show diễn của Cánh buồm đỏ, show diễn 3D mapping quốc tế và bắn pháo hoa hàng đêm vào lúc 21h30".

Nhiều tàu du lịch thế hệ mới tích hợp đa dạng tiện ích đã có mặt tại Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Cùng với đó, hệ thống phương tiện phục vụ du lịch cũng được nâng cấp đáng kể. Nhiều tàu du lịch thế hệ mới có chiều dài tới 80m, sức chứa khoảng 360 khách, gấp 7 lần so với tàu chở khách bằng gỗ, tích hợp đa dạng tiện ích, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Ông Hoàng Văn Công - quản lý du thuyền Paradise Delight chia sẻ: "Trên vịnh Hạ Long, chúng tôi hiện có khoảng gần chục con tàu, sức chứa khoảng từ 250 - 600 chỗ, phù hợp cho tất cả các đoàn, ví dụ như các gia đình hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc của công ty. Ngoài ra, các ban nhạc Philippines tham gia biểu diễn trong quá trình du khách trải nghiệm trên du thuyền. Đó là cách chúng tôi đem đến cho khách hàng những sản phẩm mới và trải nghiệm tốt hơn nữa".

Các tàu du lịch đã bổ sung dịch vụ ẩm thực, giải trí, nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với vịnh Hạ Long

Không chỉ tập trung vào sản phẩm dịch vụ, Quảng Ninh còn duy trì sức hút bằng chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, Carnaval Hạ Long tiếp tục là điểm nhấn, với cách tiếp cận mới khi tăng cường yếu tố tương tác, đưa du khách trở thành một phần của lễ hội. Không gian vũ hội đường phố lần đầu tiên được mở rộng liên tục từ Bãi Cháy đến Hòn Gai, tạo nên một “sân khấu mở” bên bờ di sản. Âm nhạc, ánh sáng và dòng người hòa quyện, mang đến trải nghiệm lễ hội sống động, khác biệt so với những năm trước. Đáng chú ý, việc kết hợp nghệ thuật thực cảnh với công nghệ hiện đại đã giúp nâng tầm trải nghiệm, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức mà còn khơi gợi cảm xúc cho người tham gia.

Đánh giá về những chuyển biến này, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh: "Cộng đồng các doanh nghiệp đã có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, từ phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn khách cho đến phối hợp đưa ra những sản phẩm mới và giữ cho môi trường du lịch được tốt hơn, giữ hình ảnh Quảng Ninh. Chúng tôi đã tính đến sự bền vững, tính đến sự dài hạn; một số sản phẩm mới đã được triển khai và được người dân, du khách đánh giá rất cao. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn của thế giới, nhưng tình hình khách du lịch Quảng Ninh trong quý I và chúng tôi dự báo quý II sẽ tiếp tục giữ vững được tăng trưởng".

Quảng Ninh thắp sáng vùng ven vịnh Hạ Long bằng pháo hoa vào các buổi tối, kéo dài suốt mùa hè

Với lợi thế sẵn có từ vịnh Hạ Long, việc làm mới sản phẩm là bước đi cần thiết để Quảng Ninh duy trì sức hấp dẫn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, đổi mới không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, tạo chiều sâu trải nghiệm và giữ được bản sắc riêng. Khi đáp ứng tốt các yếu tố về dịch vụ, môi trường và giá trị văn hóa, du lịch Quảng Ninh sẽ phát triển bền vững và giữ chân du khách lâu dài và trở thành điểm đến cao cấp trong khu vực.