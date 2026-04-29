中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng cấp chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch Hạ Long, Quảng Ninh

Thứ Tư, 06:01, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước vào cao điểm du lịch hè 2026, Quảng Ninh giới thiệu hàng loạt sản phẩm và trải nghiệm du lịch chất lượng. Từ không gian ven vịnh Hạ Long đến các hoạt động văn hóa – lễ hội, Quảng Ninh không chỉ gia tăng sức hút mà còn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Những không gian quen thuộc dọc ven bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang được “làm mới” theo hướng tăng trải nghiệm, bắt kịp xu hướng thị trường. Các quán cà phê ven biển, bãi tắm hay điểm check-in được thiết kế lại theo mùa, tạo nên những trải nghiệm khác biệt. Không gian du lịch không chỉ giữ được vẻ đẹp đặc trưng của vùng biển, mà còn đáp ứng nhu cầu khám phá, ghi lại khoảnh khắc của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Đáng chú ý, Tổ hợp vui chơi giải trí về đêm bên bờ vịnh Hạ Long mới được đưa vào khai thác với nhiều chương trình biểu diễn và không gian giải trí mới hấp dẫn du khách.

nang cap chat luong san pham va trai nghiem du lich ha long, quang ninh hinh anh 1
Tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí về đêm tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa vào các buổi tối.

Đặc biệt, việc tăng cường kết nối giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà đã mở rộng không gian du lịch liên vùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thiết kế, bổ sung các dịch vụ mới. Các hải trình kéo dài 7 - 8 tiếng tham quan vịnh Hạ Long đang dần trở thành sản phẩm nổi bật, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm trên biển. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các đơn vị trong chuỗi dịch vụ du lịch, từ lưu trú, ăn uống đến vận chuyển và điểm tham quan đã hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ khu vực ven vịnh Hạ Long, mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho du khách. 

Ông Nguyễn Xuân Chiến - đại diện Sun Group Vùng miền Bắc cho biết: "Các cơ sở kinh doanh của chúng tôi tại Quảng Ninh như các khách sạn, các công viên đều được đầu tư làm mới sản phẩm. Đặc biệt, năm nay chúng tôi đầu tư chợ đêm Vui - Fest mới tại khu vực Bãi Cháy và ngọn hải đăng, với mong muốn biến nơi đây trở thành tâm điểm du lịch hè của miền Bắc. Tại đây chúng tôi sẽ có những show diễn như carnaval đường phố, show diễn của Cánh buồm đỏ, show diễn 3D mapping quốc tế và bắn pháo hoa hàng đêm vào lúc 21h30".

nang cap chat luong san pham va trai nghiem du lich ha long, quang ninh hinh anh 2
Nhiều tàu du lịch thế hệ mới tích hợp đa dạng tiện ích đã có mặt tại Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Cùng với đó, hệ thống phương tiện phục vụ du lịch cũng được nâng cấp đáng kể. Nhiều tàu du lịch thế hệ mới có chiều dài tới 80m, sức chứa khoảng 360 khách, gấp 7 lần so với tàu chở khách bằng gỗ, tích hợp đa dạng tiện ích, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Ông Hoàng Văn Công - quản lý du thuyền Paradise Delight chia sẻ: "Trên vịnh Hạ Long, chúng tôi hiện có khoảng gần chục con tàu, sức chứa khoảng từ 250 - 600 chỗ, phù hợp cho tất cả các đoàn, ví dụ như các gia đình hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc của công ty. Ngoài ra, các ban nhạc Philippines tham gia biểu diễn trong quá trình du khách trải nghiệm trên du thuyền. Đó là cách chúng tôi đem đến cho khách hàng những sản phẩm mới và trải nghiệm tốt hơn nữa".

nang cap chat luong san pham va trai nghiem du lich ha long, quang ninh hinh anh 3
Các tàu du lịch đã bổ sung dịch vụ ẩm thực, giải trí, nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với vịnh Hạ Long

Không chỉ tập trung vào sản phẩm dịch vụ, Quảng Ninh còn duy trì sức hút bằng chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, Carnaval Hạ Long tiếp tục là điểm nhấn, với cách tiếp cận mới khi tăng cường yếu tố tương tác, đưa du khách trở thành một phần của lễ hội. Không gian vũ hội đường phố lần đầu tiên được mở rộng liên tục từ Bãi Cháy đến Hòn Gai, tạo nên một “sân khấu mở” bên bờ di sản. Âm nhạc, ánh sáng và dòng người hòa quyện, mang đến trải nghiệm lễ hội sống động, khác biệt so với những năm trước. Đáng chú ý, việc kết hợp nghệ thuật thực cảnh với công nghệ hiện đại đã giúp nâng tầm trải nghiệm, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức mà còn khơi gợi cảm xúc cho người tham gia.

Đánh giá về những chuyển biến này, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh: "Cộng đồng các doanh nghiệp đã có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, từ phát triển thị trường, tìm kiếm nguồn khách cho đến phối hợp đưa ra những sản phẩm mới và giữ cho môi trường du lịch được tốt hơn, giữ hình ảnh Quảng Ninh. Chúng tôi đã tính đến sự bền vững, tính đến sự dài hạn; một số sản phẩm mới đã được triển khai và được người dân, du khách đánh giá rất cao. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn của thế giới, nhưng tình hình khách du lịch Quảng Ninh trong quý I và chúng tôi dự báo quý II sẽ tiếp tục giữ vững được tăng trưởng".

nang cap chat luong san pham va trai nghiem du lich ha long, quang ninh hinh anh 4
Quảng Ninh thắp sáng vùng ven vịnh Hạ Long bằng pháo hoa vào các buổi tối, kéo dài suốt mùa hè

Với lợi thế sẵn có từ vịnh Hạ Long, việc làm mới sản phẩm là bước đi cần thiết để Quảng Ninh duy trì sức hấp dẫn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, đổi mới không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, tạo chiều sâu trải nghiệm và giữ được bản sắc riêng. Khi đáp ứng tốt các yếu tố về dịch vụ, môi trường và giá trị văn hóa, du lịch Quảng Ninh sẽ phát triển bền vững và giữ chân du khách lâu dài và trở thành điểm đến cao cấp trong khu vực.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh vịnh Hạ Long du thuyền pháo hoa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh tổ chức bắn pháo hoa hàng đêm hút khách du lịch
VOV.VN - Sản phẩm du lịch mới "Vui - Fest Hạ Long" đã chính thức khởi động bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sản phẩm du lịch đêm độc đáo, kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của du khách khi đến với vùng đất di sản.

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần phim chào hè 2026
VOV.VN - Tối 25/4, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức đợt phim hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5 năm 2026 và Tuần phim chào hè tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh ghi nhận trường hợp đầu tiên khỏi bệnh Thalassemia
VOV.VN - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên điều trị thành công bệnh Thalassemia nhờ hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc). Bệnh nhi sau ghép tế bào gốc đã ổn định sức khỏe, không còn phụ thuộc truyền máu, mở ra triển vọng mới trong điều trị căn bệnh này.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực