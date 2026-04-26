Quảng Ninh: Khai mạc Tuần phim chào hè 2026

Tuần phim chính thức bắt đầu từ tối 25/4 đến hết 3/5 với nhiều tác phẩm điện ảnh và phim tài liệu đặc sắc, trong đó có các bộ phim thiếu nhi và phim về đề tài chiến tranh như “Mưa đỏ”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” hay “Thanh âm vượt đại dương”… Các suất chiếu được tổ chức ở nhiều khung giờ (9h, 15h và 20h) tại Cung Quy hoạch, Triển lãm và Hội chợ tỉnh Quảng Ninh.

Tuần phim Quảng Ninh chào hè chính thức bắt đầu từ tối 25/4 đến hết 3/5 với hàng nghìn vé phát miễn phí đến người dân và du khách

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Tuần phim Quảng Ninh chào hè năm 2026 nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Nơi kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” nhằm tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh và phim tài liệu được lựa chọn, Tuần phim góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, hướng tới bồi dưỡng lý tưởng sống, giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và tính nhân văn.

Tham gia lễ khai mạc và xem bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, bà Đỗ Thị Thúy và ông Bùi Như Quỳnh, người dân Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Trong ngày khai mạc, người dân khu phố rất phấn khởi khi cùng nhau đến xem phim. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với lịch sử”.

“Tại lễ khai mạc, ê-kíp phim ‘Địa đạo’ đã giao lưu với khán giả Quảng Ninh. Đây là cơ hội để người dân hiểu hơn về bộ phim cũng như thêm gắn bó với các nghệ sĩ”.

Thông qua hoạt động chiếu phim, Quảng Ninh tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận nghệ thuật điện ảnh. Đây cũng là hoạt động để thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.