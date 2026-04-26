  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ninh: Khai mạc Tuần phim chào hè 2026

Chủ Nhật, 08:34, 26/04/2026
VOV.VN - Tối 25/4, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức đợt phim hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5 năm 2026 và Tuần phim chào hè tại Quảng Ninh.

 

Tuần phim chính thức bắt đầu từ tối 25/4 đến hết 3/5 với nhiều tác phẩm điện ảnh và phim tài liệu đặc sắc, trong đó có các bộ phim thiếu nhi và phim về đề tài chiến tranh như “Mưa đỏ”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” hay “Thanh âm vượt đại dương”… Các suất chiếu được tổ chức ở nhiều khung giờ (9h, 15h và 20h) tại Cung Quy hoạch, Triển lãm và Hội chợ tỉnh Quảng Ninh.

Tuần phim Quảng Ninh chào hè chính thức bắt đầu từ tối 25/4 đến hết 3/5 với hàng nghìn vé phát miễn phí đến người dân và du khách

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Tuần phim Quảng Ninh chào hè năm 2026 nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Nơi kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” nhằm tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh và phim tài liệu được lựa chọn, Tuần phim góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, hướng tới bồi dưỡng lý tưởng sống, giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và tính nhân văn.

Tham gia lễ khai mạc và xem bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, bà Đỗ Thị Thúy và ông Bùi Như Quỳnh, người dân Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Trong ngày khai mạc, người dân khu phố rất phấn khởi khi cùng nhau đến xem phim. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với lịch sử”.

“Tại lễ khai mạc, ê-kíp phim ‘Địa đạo’ đã giao lưu với khán giả Quảng Ninh. Đây là cơ hội để người dân hiểu hơn về bộ phim cũng như thêm gắn bó với các nghệ sĩ”.

Thông qua hoạt động chiếu phim, Quảng Ninh tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận nghệ thuật điện ảnh. Đây cũng là hoạt động để thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh Tuần phim chào hè 2026 Cục Điện ảnh chiếu phim điện ảnh Việt Nam Mưa đỏ Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối Thanh âm vượt đại dương Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Carnaval Hạ Long 2026 hoạt động văn hóa phim tài liệu giáo dục lịch sử đời sống văn hóa tinh thần công nghiệp văn hóa
Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt
Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt

VOV.VN - NSND Trịnh Thịnh không phải là cái tên gắn với những vai chính rực rỡ, nhưng lại là gương mặt mà khán giả Việt Nam dễ dàng nhận ra chỉ sau vài phút xuất hiện.

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai phụ nhưng ai xem cũng nhớ mặt

VOV.VN - NSND Trịnh Thịnh không phải là cái tên gắn với những vai chính rực rỡ, nhưng lại là gương mặt mà khán giả Việt Nam dễ dàng nhận ra chỉ sau vài phút xuất hiện.

Dàn sao cameo “gây bão” trong trích đoạn mới của Đại tiệc trăng máu 8
Dàn sao cameo “gây bão” trong trích đoạn mới của Đại tiệc trăng máu 8

VOV.VN - Ngày 25/4, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 công bố nhiều trích đoạn hài hước nhân dịp phim vượt mốc 100.000 vé.

Dàn sao cameo “gây bão” trong trích đoạn mới của Đại tiệc trăng máu 8

Dàn sao cameo “gây bão” trong trích đoạn mới của Đại tiệc trăng máu 8

VOV.VN - Ngày 25/4, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 công bố nhiều trích đoạn hài hước nhân dịp phim vượt mốc 100.000 vé.

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật
Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

VOV.VN - Ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 2, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu mèo máy huyền thoại khi không chỉ dẫn đầu phòng vé mà còn nhận về loạt phản hồi tích cực từ khán giả.

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

Bản remake Doraemon gây bất ngờ với doanh thu gần 4 tỷ yên tại Nhật

VOV.VN - Ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 2, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới)” nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu mèo máy huyền thoại khi không chỉ dẫn đầu phòng vé mà còn nhận về loạt phản hồi tích cực từ khán giả.

