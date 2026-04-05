Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

Cách trung tâm phường Tuy Hòa khoảng 17km về hướng Bắc, thuộc xã Ô Loan, danh thắng Hòn Yến hiện ra trước tầm mắt với quần thể hai hòn đảo giữa biển. Dưới chân là những bãi đá, bãi rạng nối tiếp nhau từ bờ đến tận chân Hòn Yến. Nơi đây cũng là một trong những địa danh được nhắc đến trong thơ ca dân gian: "Ngó vô Hòn Yến xanh xanh/ Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành".

Vào những ngày hè, rất đông các đoàn khách đến quần thể danh thắng quốc gia Hòn Yến để tham quan, trải nghiệm. Lần đầu tiên cùng gia đình đến tham quan Hòn Yến trong hành trình khám phá các danh thắng, di tích ở vùng đất "Hoa vàng cỏ xanh", chị Lê Thị Kim Cúc (Gia Lai) ngạc nhiên: "Tôi hay đi Nha Trang, đi Đà Nẵng rồi đi về Quy Nhơn. Lần đầu tiên đến đây mà không ngờ không gian biển ở đây rất đẹp, sạch sẽ, rất thoải mái, rất là thích".

Hòn Yến là dấu tích kiến tạo núi lửa, rất đặc trưng ở Đắk Lắk

Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70m, xung quanh là những vách đá dựng đứng. Cách Hòn Yến khoảng 50m về phía bờ là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1ha, cao khoảng 20m. Phần biển nối giữa đất liền với Hòn Yến và Hòn Đụn tương đối cạn. Khi thủy triều xuống thấp, một bãi đá lộ thiên xuất hiện nối liền bờ biển với Hòn Yến, Hòn Đụn. Phía Tây Bắc Hòn Yến là một hòn núi nhỏ chạy dài ôm lấy bờ biển tạo thành những vách đá dựng đứng nhô ra biển gọi là Hòn Choi.

Đã nhiều lần đến với Hòn Yến, nhưng với chị Mỹ Hiền, phường Tuy Hòa, mỗi lần đến đây là một cảm xúc khác nhau: "Đặc biệt thích thú khi nước biển rút mình đi bộ ra được và ngắm được rạn san hô. Cái đó rất là tuyệt vời mà không phải bãi biển nào cũng có được".

Hòn Yến nhìn từ trên cao khi triều xuống

Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc theo ven biển như gành Đá Đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa khoảng trên dưới 10 triệu năm trước, làm nên nét kỳ bí của Hòn Yến.

Chuyên gia du lịch - PGS.TS Phạm Trung Lương thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Hòn Yến khi lần đầu ông trải nghiệm quần thể danh thắng này bằng thuyền thúng: "Tôi thực sự ấn tượng và hết sức ngạc nhiên mới phát hiện ra điều cực kỳ có giá trị đối với phát triển du lịch chính là khu vực Hòn Yến này. Ở đây hội tụ nhiều giá trị hấp dẫn du lịch. Đó là di sản về địa chất liên quan đến câu chuyện hoạt động của núi lửa. Thứ hai cùng với đó chúng ta còn đang bảo tồn được hệ sinh thái san hô có thể nói là tiêu biểu nhất. Và thứ ba nữa là giá trị văn hóa, tiết mục biểu diễn của bà con rất ấn tượng và rất có giá trị".

Chình biển tại Hòn Yến

Khi du khách Hòn Yến, người dân địa phương trở thành những hướng dẫn viên du lịch, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về những giá trị di sản độc đáo mà thiên nhiên ban tặng. Người dân ở Hòn Yến cũng trở thành nghệ nhân biểu diễn những làn điệu Bài Chòi, mang đến cho du khách những ấn tượng đẹp về văn hóa truyền thống của địa phương.

Với tinh thần cộng đồng, người dân nơi đây vận động nhau những ai biết đàn biết ca, góp sức phát triển bộ môn Bài chòi nối tiếp và kế thừa cha ông trước đây để phục vụ cho du khách tại Hòn Yến, góp phần nâng cao giá trị khu du lịch Hòn Yến.

Hòn Yến nhìn từ bờ biển

Hiện nay Hòn Yến đã hình thành cộng đồng làm du lịch và bảo vệ hệ sinh thái san hô, hoạt động khá bài bản. Khách đến đây sẽ được ngắm rạn san hô gần bờ hiếm có trên dải bờ biển Phú Yên bằng ca nô hoặc thuyền thúng; được trải nghiệm những hoạt động văn hóa truyền thống; được thăm làng nghề làm yến sào để hiểu vì sao nơi đây còn có tên gọi là làng Yến, là Hòn Yến… và được trải nghiệm đan lưới cùng các mẹ, các chị và thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển.

Những thành viên của tổ du lịch cộng đồng Hòn Yến rất hãnh diện khi chia sẻ về công việc của mình: "Tụi em tuyên truyền bà con chung tay bảo vệ môi trường, thể hiện bằng hành động chung tay thu gom rác và nhặt rác. Tụi em còn tuyên truyền khách và người dân không nên tác động các rạn san hô để bảo vệ danh thắng và bảo tồn Hòn Yến".

Hòn Yến không chỉ đẹp về phong cảnh tự nhiên mà còn đẹp bởi cách người dân sống với di sản, bảo vệ di sản và chuyển tải giá trị di sản ấy đến với mọi người.