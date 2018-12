Ngắm vẻ đẹp kỳ ảo của băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Nhiệt độ xuống dưới -1 độ C, băng giá xuất hiện đã tạo vẻ đẹp riêng có của thiên nhiên cảnh vật núi Mẫu Sơn. Cây cối như thủy tinh xanh bị đóng băng trong tiết trời giá lạnh. Băng đóng thành từng tảng dày trên những cành cây, ngọn cỏ và các hàng quán. Tất cả như biến thành những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật từ băng. Bông hoa đào đóng băng tạo nên vẻ đẹp khác thường. Quả Phật thủ thêm phần độc đáo bởi lớp băng lạnh. Du khách thích thú chụp ảnh tại những cây bị đóng băng. Thời tiết không thuận lợi, nhưng hầu hết các nhà nghỉ ở Khu du lịch Mẫu Sơn đến thời điểm này đều đã kín phòng bởi nhiều người quyết định chọn địa điểm này cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Thời điểm hiện tại nhiệt độ trung bình của Lạng Sơn dao động từ 4- 6 độ C, kèm theo mưa lớn. Các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống rét cho người dân; cây trồng và vật nuôi để kịp thời giảm những thiệt hại do rét đậm, rét hại và băng tuyết gây ra. Từng đoàn xe nối hàng dài cả cây số trên đường lên đỉnh Mẫu Sơn. Theo ước tính, hiện nay đã có khoảng 700 lượt khách du lịch lên núi Mẫu Sơn để ngắm băng tuyết.

