Ngành du lịch Tiền Giang sẵn sàng phục vụ du khách dịp 30/4 -1/5

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, từ đầu năm đến nay lượng khách đến tham quan, du lịch đến địa bàn tăng cao. Chỉ trong quý 1 năm nay, các điểm kinh doanh du lịch đã tiếp đón 179.000 lượt du khách xa gần, tăng hơn 81% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế là 11.000 lượt (tăng 4,2 lần so cùng kỳ năm ngoái), khách nội địa là 168.000 lượt (tăng 104% so cùng kỳ năm ngoái). Nhiều điểm thu hút đông du khách là: cồn Thới Sơn (Tp. Mỹ Tho), chùa Liên Hoa (huyện Chợ Gạo), Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước), trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành), bãi biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), khu làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè).

Khách đến Tiền Giang xuống đò đi tham quan du lịch ven sông Tiền

Để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ mát dịp lễ 30/4, 1/5, hiện nay các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất các sản phẩm du lịch và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho khách tham quan.

Anh Nguyễn Quang Vinh, chủ cơ sở kinh doanh du lịch nhà cổ Ba Đức tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cai Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Thời gian này khách đến cũng đông, mỗi ngày có 200-300 du khách, đa số khách Châu Âu. Dịp lễ 30/4 chúng tôi mở cửa hoạt động suốt, phục vụ khách tham quan, ăn uống, ngủ nghỉ, phương tiện xe cộ, tàu bè có đủ. Phòng dịch Covid-19, chúng tôi trang bị khẩu trang cho nhân viên đầy đủ, khuyến kích du khách mang khẩu trang”./.