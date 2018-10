Ngỡ ngàng cảnh sắc mùa thu trong rừng ngập mặn Rú Chá

Cách trung tâm TP. Huế khoảng 15 km đi theo Quốc lộ 49 rẽ trái qua đập Thảo Long, TX Hương Trà, mất khoảng hơn 30 phút chúng tôi mới đến được rừng Rú Chá. Đây là một trong những khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm còn lại trên phá Tam Giang. Cái tên Rú Chá là do người dân địa phương gọi từ đời này qua đời khác. Bởi vì cây Chá được mọc tự nhiên dày đặc chiếm hơn 90%, với diện tích trên 5 ha tạo thành một khu rừng vô cùng bí ẩn và hoang sơ, nằm án ngữ che chắn cho đất liền trước gió biển Thuận An. Thu đến cũng là lúc Rú Chá (làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) khoác lên mình sắc áo vàng tươi, rực rỡ. Từ trên cao, khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại trên phá Tam Giang như khiến ta lạc vào khu rừng cổ tích bởi những nét hoang sơ, huyền ảo đến lạ kỳ. Vào mùa thu các lá cây ở Rú Chá chuyển màu vàng, sắc vàng xen với màu xanh và các cành cây khô tạo nên một bức tranh đầy thú vị Nơi đây là cung đường trên cả tuyệt vời cho các những người thích khám phá và thích sống ảo. Con đường bê tông giúp khách tham quan dễ dàng đi lại vào sâu trong rú. Mùa thu nơi đây là địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ tham quan chụp ảnh. Trong nắng thu vàng, màu sắc của lá cây ở Rú Chá khiến ta liên tưởng đến bức tranh nổi tiếng mùa thu vàng. Bình yên là cảm giác của mọi người khi đến Rú Chá thời điểm này. Ai bảo Huế không có mùa thu? Không những có, mà còn là mùa thu vàng lãng mạn nữa đó. Không tin, bạn hãy đến rừng ngập mặn Rú Chá một lần để cảm nhận. Đến Rú Chá tháng 9 mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu, khung cảnh không khác gì trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về Thu. Cảnh sắc cứ đan xen từng mảng màu như một sự sắp đặt của tạo hóa. Người ta ví rừng ngập mặn Rú Chá như một bức bình phong án ngữ che chắn cho đất liền nơi biển Thuận An. Người dân ở đây bảo rằng, khi có bão lũ thì ở trong rừng ít bị tổn hại hay ảnh hưởng nhiều, nên đây cũng là nơi tránh lũ của bà con mỗi mùa nước nổi. Đến với rú Chá mùa thu để cảm nhận và ghi lại những khung hình của một mùa thu vàng trên đất Cố đô.

