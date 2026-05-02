Người dân đổ về công viên, "cắm trại" giữa lòng thành phố

Thứ Bảy, 14:37, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5 - ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều công viên, khu vui chơi tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng cao. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về các điểm vui chơi quen thuộc như Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn, “cắm trại” ngay tại đây để hưởng bóng mát trọn ngày.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, trong ngày 2/5, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức cao sau 2 ngày cao điểm đầu lễ. Đại diện khu du lịch cho biết, chuỗi hoạt động “Hành trình tự hào dân tộc - Vui chơi trọn vẹn” đang tạo sức hút lớn với du khách, nhờ kết hợp yếu tố văn hóa - lịch sử và giải trí hiện đại.

Trong dịp này, Suối Tiên đầu tư nâng cấp hơn 150 công trình trò chơi, đồng thời đưa vào vận hành nhiều hạng mục mới như: đường trượt vô cực tại Biển Tiên Đồng, tổ hợp giải trí công nghệ Mega Zone, đường đua Go Kart hay các tàu lượn đa cấp độ. Khu Suối Tiên Farm cũng thu hút đông đảo gia đình có trẻ nhỏ đến tham quan, trải nghiệm hái trái cây tại vườn.

nguoi dan do ve cong vien, cam trai giua long thanh pho hinh anh 1
Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đông nghịt người (Ảnh: Suối Tiên cung cấp)

Trước đó, trong ngày 30/4, đơn vị này tổ chức tặng 1.000 vé miễn phí cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời tái hiện hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập qua màn diễu hành, thu hút sự quan tâm của du khách.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày 2/5 tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Khách đến chủ yếu là các gia đình đi theo nhóm đông người, nhóm các bạn trẻ tụ tập vui chơi. Nhiều người mang theo bạt, chiếu, dù, đồ ăn, nước uống… để “cắm trại” trong công viên, tận dụng không gian xanh mát vui chơi suốt cả ngày. Các bãi cỏ, gốc cây rợp bóng nhanh chóng kín chỗ từ buổi sáng.

nguoi dan do ve cong vien, cam trai giua long thanh pho hinh anh 2
Hồi bơi luôn thu hút đông đảo người dân dịp hè nắng nóng (Ảnh: Suối Tiên cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ phường Hưng Long, TP.HCM (huyện Bình Chánh cũ) cho biết, nhà 5 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, nên gia đình đã chuẩn bị rất chu đáo để ở nguyên trọn ngày trong Thảo Cầm Viên. 

"Sáng nay gia đình em chuẩn bị đồ ăn đầy đủ rồi, giờ chơi xong chút xíu nữa cho mấy bé đi coi thú, xong sẽ chuẩn bị đồ cho mấy bé tắm ngồi bơi, ở trong đây có khu vui chơi nữa. Chơi xong chiều thì tiếp tục đi coi thú, coi thú xong rồi chơi mấy trò giải trí. Mình đã đem theo bạt để trải cho các bé ngủ", chị Ngọc nói.

Các khu vực như vườn thú thiếu nhi, vườn thú thân thiện, vườn bướm hay khu trò chơi cát luôn trong tình trạng đông kín người.

nguoi dan do ve cong vien, cam trai giua long thanh pho hinh anh 3
Gia đình mang bạt, chiếu và đồ ăn để ở cả ngày tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra liên tục từ ngày 30/4 đến 3/5, trong đó ngày 2/5 là một trong những ngày cao điểm. Du khách có thể tham gia các chương trình biểu diễn ca nhạc “Âm vang ngày thống nhất”, giao lưu cùng mascot động vật, xem diễu hành ZooBiz hoặc trực tiếp tương tác, cho động vật ăn dưới sự hướng dẫn của nhân viên chăm sóc.

Ngoài ra, các hoạt động mang tính giáo dục - trải nghiệm như “nhân viên vườn thú kể chuyện”, tham quan bảo tàng động thực vật hay khu di tích lịch sử trong khuôn viên cũng thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

nguoi dan do ve cong vien, cam trai giua long thanh pho hinh anh 4
Trẻ em thích thú hoạt động tương tác với động vật

Không chỉ người dân ở TP.HCM mà các tỉnh lân cận cũng chọn Thảo Cầm Viên để vui chơi, thưởng ngoạn.

Em Trần Bảo Cường, học sinh từ phường Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ  (nay thuộc Đồng Nai) cùng nhóm anh chị 8 người đã xuất phát từ sớm để đến trung tâm TP.HCM vui chơi. Cường cho biết đây là lần đầu tiên em được đi Thảo Cầm Viên Sài Gòn. 

"Nhóm em đi chơi 8 người, đi khoảng lúc 2h sáng. Trước khi đi có tìm trên mạng coi hướng dẫn đường đến Thảo Cầm Viên. Bọn em có chuẩn bị bánh kẹo, nước để đi chơi. Đến đây em thấy cũng vui, rất đông người", Bảo Cường cho hay. 

Theo ghi nhận, xu hướng du lịch ngắn ngày - tại chỗ tiếp tục được người dân lựa chọn trong dịp lễ năm nay, khi các công viên, khu vui chơi nội đô vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ di chuyển thuận tiện.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Các điểm vui chơi đón Xuân tại TP.HCM đông nghịt người

VOV.VN - Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các điểm tham quan tại TP.HCM tiếp tục sôi động với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay Suối Tiên thu hút đông đảo gia đình và du khách, nhiều bạn trẻ lựa chọn những không gian văn hóa nhẹ nhàng

VOV.VN - Hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm vui chơi tại TP.HCM như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên tổ chức các chương trình lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí, thu hút đông đảo người dân và du khách.

