Nườm nượp du khách tìm về địa chỉ đỏ, khu vui chơi ở trung tâm TP.HCM

Tìm về địa chỉ đỏ

Từ sáng sớm, khu vực Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập, đã tấp nập khách đến tham quan, chụp hình kỷ niệm. Càng về trưa, trời càng nắng nóng, nhưng không vì thế mà bớt đông khách.

Ngay giữa trưa nắng gắt, Dinh Độc Lập vẫn đón lượng lớn khách tham quan. (Ảnh: Duy Phương)

Anh Nguyễn Tuấn Sang, phường Bình Đông, cùng con gái 6 tuổi đến Dinh Độc Lập vui chơi. Anh Sang cho biết, đây là lần đầu tiên bé được đến di tích lịch sử này, nên kỳ nghỉ lễ năm nay chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ với gia đình.

Anh Trương Tuấn Sang lần đầu đưa con gái tới Dinh Độc Lập. (Ảnh: Duy Phương)

"Tôi muốn dắt cháu tới đây để cho cháu biết Việt Nam mình như thế nào. Sẵn đây tôi cũng ôn lại truyền thống, nhìn lại quá khứ của ông cha ta, thấy dân tộc Việt Nam mình vẻ vang", anh Sang chia sẻ.

Không chỉ có khách trong nước, rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến đây để tìm hiểu về lịch sử và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, tay cầm quốc kỳ tạo nên bức tranh rực rỡ, lan toả niềm tự hào dân tộc.

Dinh Độc Lập thu hút lượng lớn du khách tới tham quan. (Ảnh: Duy Phương)

Chen chân ở Thảo Cầm Viên

Một địa điểm vui chơi quen thuộc khác ở khu vực trung tâm là Thảo Cầm Viên cũng đông nghịt du khách. Khu vực cổng ra vào trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện, mặc cho trời nắng gay gắt.

Đông nghịt người dân đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi. (Ảnh: Duy Phương)

Bên trong khu vực mua vé, dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt. Nhiều bạn trẻ chọn giải pháp mua vé online bằng mã QR phía ngoài quầy vé. Khung cảnh náo nhiệt, đông đúc tạo nên không khí nhộn nhịp từ ngoài vào bên trong khu tham quan.

Do có nhiều mảng xanh, cây to có bóng mát nên Thảo Cầm Viên được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn làm nơi vui chơi.

Nhiều bạn trẻ chọn mua vé online để tránh chờ đợi lâu. (Ảnh: Duy Phương)

Chị Trần Thị Hồng Châu, ngụ phường Gia Định, không lựa chọn đi chơi xa dù kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày, chị đưa con đến Thảo Cầm Viên. Theo chị Châu, không gian tại đây rất phù hợp cho những gia đình có con nhỏ: "Thời tiết nắng nóng quá, nhà tôi có bé nhỏ nên lựa chọn ở Sài Gòn vừa gần, vừa có những địa điểm như Thảo Cầm Viên có thể cho bé vui chơi được".

Hàng dài người chờ mua vé vào cổng giữa trời nắng. (Ảnh: Duy Phương)

Các khu du lịch khác như Công viên văn hoá Suối Tiên, Công viên văn hoá Đầm Sen... cũng chật kín người đến tránh nóng, vui chơi.

Dịp nghỉ lễ, khu vực trung tâm TP.HCM có nhiều hoạt động giải trí và chương trình nghệ thuật được tổ chức liên tục, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ cho người dân và du khách ở lại thành phố. Các đơn vị cũng tăng cường nhân lực phục vụ khách tham quan, chỉnh trang cảnh quan để phục vụ người dân tốt nhất.