Nhiều hoạt động đặc sắc, Quảng Nam đón 245.000 lượt khách dịp nghỉ lễ

Những ngày qua, mỗi ngày hàng chục ngàn du khách khắp nơi đã về Phố cổ Hội An tham quan, các tuyến phố đông nghịt người, thanh âm hội hè náo nhiệt. Để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật như “Đêm Hoài giang” trên sông Hoài, giao lưu âm nhạc “Giai điệu thời gian” tại Công viên Kazik, biểu diễn lụa Hội An tại chùa Bà Mụ… Ngoài ra, 2 bên bờ sông Hoài còn có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc như đi thuyền trên sông, trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, thưởng thức ẩm thực, âm nhạc đường phố…

Trong 5 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày tỉnh Quảng Nam đón khoảng 50 ngàn khách du lịch.

Anh David, du khách Anh đã có hơn 10 ngày lưu trú tại thành phố Hội An cho biết, điều khiến anh thích thú nhất khi trở lại Hội An là nhiều sản phẩm, dịch vụ mới tại đô thị cổ này: “Ngoài khu phố cổ thì tôi đã ghé thăm nhiều điểm du lịch mới, được tắm biển, trải nghiệm văn hoá, con người, những vùng đất, ẩm thực... Tôi đã có 1 kỳ nghỉ tại Hội An vô cùng hấp dẫn”.

Lượng khách tham quan và lưu trú đều tăng cao.

Những ngày qua, lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng cao với khoảng 70 ngàn lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách quốc tế ước đạt 34.000 lượt, khách nội địa đạt trên 35 ngàn lượt. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85% đến 95%.

Ông Lê Quốc Việt, chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An, nằm gần biển Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, hầu hết doanh nghiệp lưu trú tại đây đã sửa sang lại cơ sở vật chất, hạ tầng, bổ sung dịch vụ, xây dựng chương trình lễ hội mùa hè, lễ hội đường phố, trải nghiệm biển… để chào đón du khách.

“Bên cạnh thời tiết thuận lợi thì việc du lịch đang từng bước phục hồi cũng mang đến nhiều kỳ vọng. Đặc biệt, với việc chính phủ mở visa thông thoáng hơn cũng tạo điều kiện tốt cho khách quốc tế vào Việt Nam. Hiện, khách quốc tế đến Hội An rất đông. Ngoài ra, nhu cầu du lịch của khách nội địa cũng đang tăng đáng kể”.

Trong thời gian dài, thị trường khách lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ, tuy nhiên khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cơ cấu khách có sự thay đổi với sự xuất hiện ngày càng nhiều của dòng khách châu Á nhất là khách nội địa đi du lịch dịp nghỉ lễ. Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt khoảng 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách quốc tế đạt gần 120.000 lượt, khách nội địa đạt trên 125.000 lượt.

Các tuyến phố cổ Hội An đông nghịt người trong 5 ngày nghỉ lễ.

Ngoài các điểm du lịch quen thuộc, mang thương hiệu của địa phương đã được du khách trong và ngoài nước biết đến, thời gian qua tỉnh Quảng Nam xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là sản phẩm du lịch xanh đang được du khách đặc biệt yêu thích. Tỉnh Quảng Nam vừa được chuyên trang du lịch nổi tiếng Wanderlust (Anh) bình chọn là 1 trong 4 điểm đến du lịch xanh của châu Á.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương sẽ tiếp tục chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bảo tồn các giá trị tự nhiên, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và nâng cao cuộc sống người dân địa phương.

“Chúng tôi sẽ liên kết với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước để gắn kết và xây dựng những gói sản phẩm phù hợp để quảng bá hình ảnh du lịch xanh ra bạn bè quốc tế. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng, những giá trị về văn hóa, vùng đất và con người mà tỉnh Quảng Nam có nhiều ưu thế”./.