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Nhiều hoạt động mới tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Thứ Năm, 17:34, 02/07/2026
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VOV.VN - Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7 tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm biển mới lạ tại lễ hội này.

Lấy cảm hứng từ chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản”, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo là hành trình trải nghiệm với thông điệp “Cảm nhận – Tận hưởng – Khám phá”. Các hoạt động của lễ hội đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng, trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng.

nhieu hoat dong moi tai le hoi tan huong Da nang 2026 hinh anh 1
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7 tại Công viên Biển Đông

Điểm nhấn của lễ hội là “Không gian ẩm thực xứ Quảng” giới thiệu nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng. Người dân, du khách khám phá “Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng” và thưởng ngoạn “Đêm diều ánh sáng” với hàng trăm cánh diều phát sáng, tạo nên khung cảnh lung linh bên bờ biển. Đặc biệt, “Dạ tiệc ánh sáng biển đêm” tại Công viên Biển Đông lần đầu tiên được tổ chức mang đến không gian thư giãn đa giác quan, với ẩm thực dân dã, âm nhạc du dương và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng sáng tạo.

Trong khuôn khổ lễ hội còn các hoạt động khám phá như: Đón nhịp chợ cá bình minh; Thiền để chạm tĩnh lặng; Yoga đón bình minh chạm năng lượng biển”; Trải nghiệm Khám phá Sơn Trà – kết nối thiên nhiên; Giải thể thao biển; Giải VnExpress Marathon; Cuộc thi Lân – Sư – Rồng Đà Nẵng mở rộng...

nhieu hoat dong moi tai le hoi tan huong Da nang 2026 hinh anh 2
Sắp trình diễn “Đêm diều ánh sáng” với hàng trăm cánh diều phát sáng tại bãi biển Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, với cách tiếp cận trải nghiệm theo chiều sâu, mỗi hoạt động tại lễ hội là một “điểm chạm” cảm xúc, giúp du khách có thể thưởng thức hương vị xứ Quảng, cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân địa phương: “Rất nhiều du khách ngày càng tìm về những giá trị cốt lõi và nhiều cảm xúc, gắn bó chân thật với điểm đến hơn chỉ là những chuyến đi một cách nhanh chóng. Nắm bắt xu hướng này, chúng tôi tận dụng những giá trị văn hóa truyền thống, không gian giàu văn hóa, bản sắc, giá trị bản địa, để mang đến một cảm giác ý nghĩa và giàu cảm xúc cho du khách, để du khách có nhiều trải nghiệm sâu hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa trong hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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