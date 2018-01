Những điểm đến giúp bạn quên đi mỏi mệt

Công viên quốc gia Torres Del Paine: Công viên ở Chile này là một thiên đường trên mặt đất với những khu rừng bí ẩn, những dòng sông băng ngoạn mục, những hồ nước xanh trong như pha lê và những dãy núi hùng vĩ. Nếu định ghé thăm nơi đây, bạn nên đến vào mùa hè để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc của hoàng hôn kéo dài cho tới tận 10 giờ tối. Công viên Na Pali Coast State Park: Với 17 dặm đường bờ biển tuyệt đẹp, bạn sẽ có cảm giác như lạc bước vào xứ sở thần tiên ở Na Pali Coast mà bao quanh là những cánh rừng xanh ngát và những đỉnh núi ngoạn mục. Krabi, Thái Lan: Krabi là vùng đất bình yên thích hợp cho những ai muốn tạm quên đi công việc bận rộn để thả mình vào thiên nhiên. Lắng nghe tiếng gió dịu dàng, đắm chìm trong vẻ đẹp của biển xanh cát trắng hay chiêm ngưỡng đền chùa với kiến trúc độc đáo là những trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ qua ở đây. Vatnajokull, Iceland: Đến Iceland, du khách sẽ hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp băng giá không giống bất kỳ nơi nào trên trái đất. Những dòng sông băng ngoạn mục, những động băng hùng vĩ, những ngọn núi lửa ấn tượng hay những hẻm đá lấp lánh đã tạo nên một thiên đường mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng ở Vatnajokull. The Great Blue Hole, Belize: Hố xanh khổng lồ ở Belize là một kì quan thiên nhiên tuyệt diệu với màu xanh mê hoặc bạn chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu. Những người thợ lặn đã khám phá ra ở đây có những rặng đá vôi, thạch nhũ và măng đá đầy ấn tượng được hình thành từ cuối kỷ Băng hà. Cánh đồng hoa oải hương, Pháp: Provence ở Pháp là một biển tím đẹp đến mê hoặc được tạo nên bởi vô số những bông hoa oải hương nở rộ từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm. Động đom đóm, New Zealand: Động Waitomo với hàng ngàn con đom đóm phát sáng tạo nên cảnh tượng lấp lánh, huyền ảo như một vùng đất cổ tích. Công viên địa chất quốc gia Trương Dịch Cam Túc, Trung Quốc: Bạn sẽ khó tìm thấy nơi nào đầy màu sắc và độc đáo như Zhangye Danxia ở Trung Quốc. Rặng núi đầy màu sắc này là kết quả những lớp khoáng chất còn lại sau hàng triệu năm. Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ: Pamukkale hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp như tranh vẽ của những hồ nước nóng nối tiếp nhau tưởng như vô tận. Ngoài ra, nơi đây còn có những dấu tích còn sót lại của thành phố Hierapolis cổ xưa. The Pitons, St Lucia: Hai ngọn núi lửa với tên gọi Pitons đã tạo nên sức hút cho hòn đảo Caribe này. Chúng được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp, những loài hoa nhiệt đới rực rỡ và một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh mang tên Sugar Beach. Bora Bora: French Polynesia là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo nhỏ Bora Bora với những hồ nước ấm áp, những rặng san hô độc đáo hay những ngôi nhà gỗ yên bình trên mặt nước xanh trong. Buổi sáng thức dậy ở thiên đường nhỏ này sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần sau những ngày tháng mỏi mệt. Amalfi Coast, Italy: Những thị trấn ở Amalfi Coast gây ấn tượng bởi vẻ yên bình của những biệt thự cổ kính, những khu vườn nho bên sườn đồi hay những lùm chanh tây thơm mát.

