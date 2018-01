Tới thăm 10 thành phố hạnh phúc nhất thế giới

Auckland, New Zealand. Cảnh quan tuyệt đẹp, nền kinh tế thịnh vượng, hệ thống giáo dục tuyệt vời, những bãi biển cát trắng thanh bình, cây cối xanh tươi, không có gì ngạc nhiên khi người dân đặc biệt hài lòng với cuộc sống ở đây. Copenhaghen, Đan Mạch, luôn dẫn đầu các cuộc khảo sát về địa điểm hạnh phúc nhất. Copenhaghen có nhiều bãi biển đẹp, công viên và các món ăn ngon. Sydney, Úc. Thời tiết ấm cúng, lối sống tập trung ngoài trời, là một trong những thành phố thân thiện nhất bạn nên ghé thăm. Barcelona, Tây Ban Nha. Thành phố bên bờ Địa Trung Hải có thời tiết đẹp, thức ăn ngon, văn hóa sôi động và lối sống thư giãn. Ngoài ra còn có nhà nghỉ giá rẻ và rất nhiều cơ hội kinh doanh. Monterrey, Mexico, là một thành phố xinh đẹp, được biết đến với những liên kết cộng đồng mạnh mẽ. Các giá trị về tôn giáo, gia đình và xã hội rất được đề cao ở đây. Amsterdam, Hà Lan. Tương tự như Đan Mạch, Hà Lan cũng được xếp hạng cao về hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu tin rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, lối suy nghĩ, làm cho Amsterdam trở thành một nơi hạnh phúc. Cởi mở, lành mạnh, thân thiện và tự do. Bạn có cần gì nữa không? Singapore được công nhận là nơi hạnh phúc nhất châu Á. Đó là một nơi cực kỳ an toàn, mang lại sự yên tâm cho bất cứ ai. Mọi người đều có cơ hội hưởng một cuộc sống có giá trị ở đây. Bergen, Na Uy, là một thành phố tươi vui với những ngôi nhà bằng gỗ đầy màu sắc. Gia đình, tình bạn, thực phẩm và di sản là mối quan tâm của người dân ở đây. Na Uy được cho là vùng đất của những người hạnh phúc. Rio de Janeiro, Brazil, tuyệt đẹp với tầm nhìn rộng khắp và những bãi biển mơ màng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thành phố được xếp hạng cao về hạnh phúc. Thành phố nổi tiếng với sự hài hước và cuộc sống tốt đẹp. Koh Samui, Thái Lan, được gọi là "vùng đất của những nụ cười", với những bãi biển và những thác nước tuyệt đẹp trong rừng, người dân thân thiện, chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng ngày càng tăng.



