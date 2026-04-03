Núi Phạm Tịnh – một trong “Ngũ đại danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc

Thứ Sáu, 06:00, 03/04/2026
VOV.VN - Nói đến Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, nhiều người nghĩ tới những cây cầu cao nhất thế giới, hay thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng với những cảnh quay trong phim Tây Du Ký. Tuy nhiên, địa phương này còn có một ngọn núi được ví như vùng đất thanh tịnh thoát tục và là 1 trong 5 “danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc.

Nằm sâu trong lục địa miền Tây Nam Trung Quốc, Quý Châu có tổng diện tích 176.200 km2, trong đó vùng đồi núi chiếm tới 92,5%.

Núi Phạm Tịnh (Phạm Tịnh sơn), nằm ở thành phố Đồng Nhân, phía Đông Bắc Quý Châu. Mặc dù không phải là ngọn núi cao nhất tỉnh này, nhưng đây lại là ngọn núi lừng danh nhất tại đây.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 1
Khu thắng cảnh núi Phạm Tịnh luôn tấp nập du khách

Từ thuở xa xưa, núi Phạm Tịnh đã được nhà Phật tôn xưng là “Đạo tràng của Đức Di Lặc”, sánh ngang cùng các “Phật sơn” danh tiếng khác như núi Ngũ Đài (Đạo tràng của Văn Thù Bồ tát), núi Nga Mi (Đạo tràng của Phổ Hiền Bồ tát), núi Cửu Hoa (Đạo tràng của Địa Tạng Bồ tát) và núi Phổ Đà (Đạo tràng của Quán Âm Bồ tát).

Từ thời nhà Tống, núi Phạm Tịnh đã duy trì mối liên hệ không thể tách rời với văn hóa tôn giáo và trở thành “Phạm Thiên tịnh thổ” - một thánh địa tâm linh mà cộng đồng tăng lữ hướng tới - và đây cũng chính là ý nghĩa tên gọi của ngọn núi. Kể từ thời nhà Minh, núi chính thức mang tên Phạm Tịnh, tức “cõi tịnh độ của Phật giáo”.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 2
Cáp treo đi giữa biển mây trên núi Phạm Tịnh

Năm 1986, Khu bảo tồn thiên nhiên Phạm Tịnh sơn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2018 trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Một năm sau đó, núi Phạm Tịnh được tạp chí National Geographic đưa vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2019” và đây cũng là điểm đến duy nhất tại Trung Quốc góp mặt trong danh sách này cùng năm.

Di sản Thiên nhiên Thế giới Phạm Tịnh sơn có tổng diện tích 775 km2 và có đỉnh cao nhất của dãy núi Vũ Lăng, với độ cao 2.572 mét.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 3
Đá Nấm trong mưa

Đá Nấm và Hồng Vân Kim Đỉnh (đỉnh vàng mây đỏ) là hai điểm đến nổi tiếng ở núi Phạm Tịnh. Địa hình của núi được gọi là “vành đai nếp gấp” trong địa chất học, tạo nên những lớp đá chồng lên nhau, với đá Nấm là một ví dụ điển hình.

Đúng như tên gọi, đây là khối đá có hình dáng tựa như một cây nấm, cao khoảng 10 mét. Được cấu tạo từ hai tầng riêng biệt, phần trên lớn hơn nằm tựa trên một bệ đỡ nhỏ hơn ở dưới, thoạt nhìn, nó giống như hai tảng đá chênh vênh xếp chồng lên nhau, tưởng chừng có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó đã trụ vững qua bao khắc nghiệt của thiên nhiên suốt hơn một tỷ năm.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 4
Hồng Vân Kim Đỉnh lúc giăng mây

Trong khi đó, Hồng Vân Kim Đỉnh được ví như trái tim của ngọn núi, cao 2.336 mét. Cái tên “đỉnh vàng mây đỏ” này bắt nguồn từ việc vào mỗi sáng sớm, đỉnh núi này thường được những tầng mây đỏ thẫm bao phủ, một hiện tượng được diễn giải như một điềm lành, tượng trưng cho vận may.

Theo số liệu thống kê từ các nguồn uy tín, núi Phạn Tịnh là nơi mà hiện tượng “Phật quang” xuất hiện thường xuyên nhất trong số tất cả các ngọn núi danh tiếng tại Trung Quốc.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 5
Hồng Vân Kim Đỉnh khi trời quang

Đặc biệt hơn, phần chóp của Hồng Vân Kim Đỉnh xẻ làm đôi, thành 2 đỉnh núi thẳng đứng với 2 điện thờ tọa lạc bên trên. Đỉnh phía Nam là điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni - tượng trưng cho hiện tại, đỉnh phía Bắc thờ Phật Di Lặc, đại diện cho tương lai. Hai ngọn núi này được nối liền bởi một chiếc cầu Trời (Thiên kiều), vắt ngang qua khoảng không ở giữa.

nui pham tinh mot trong ngu dai danh son phat giao o trung quoc hinh anh 6
Hai điện thờ cheo leo trên đỉnh núi khi trời hửng nắng chụp bằng flycam

Tháng 11/2019, được sự chấp thuận của Ủy ban Quốc tế Danh pháp hành tinh nhỏ, tiểu hành tinh mang ký hiệu quốc tế “215021” đã được đặt tên vĩnh viễn là “Tiểu hành tinh Phạm Tịnh sơn”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi thanh toán và hoàn thuế cho khách du lịch

VOV.VN - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang triển khai hàng loạt chính sách mới nhằm thu hút khách du lịch từ khu vực ASEAN, từ tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế, đa dạng hóa sản phẩm đến hỗ trợ thanh toán.

Du khách Trung Quốc ngày càng mua sắm nhiều hơn tại các sân bay

VOV.VN - Khách Trung Quốc đang chi tiêu nhiều hơn các du khách châu Á khác tại các sân bay trong khu vực, chủ yếu dành cho các mặt hàng quà tặng, thực phẩm và hàng hóa xa xỉ. Xu hướng này phản ánh tiềm năng lớn của thị trường du lịch ra nước ngoài tại Trung Quốc, vốn phục hồi mạnh mẽ kể từ sau đại dịch Covid-19.

Khách Việt ưa thích du lịch Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán 2026

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trip.com, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 người Việt đi du lịch nhiều hơn và có những xu hướng mới so với năm ngoái. Trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc là những điểm đến nước ngoài được lựa chọn nhiều nhất bởi người dùng Việt Nam trên nền tảng này.

